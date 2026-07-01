Nuit des Eglises 2026 – soirée féerique, Saint-Sauvant, Saint Sauvant

Informations pratiques

Nuit des Eglises 2026 – soirée féerique Dimanche 5 juillet, 20h00 Saint-Sauvant Charente maritime

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:30:00+02:00

Dans le cadre de La Nuit des Églises,

Les Amis de Saint-Sylvain vous proposent une soirée féérique dans les jardins de l’église :

Dès 20h30 nous vous invitons pour un grand pique-nique (boissons et petite restauration sur place, apportez vos couverts et assises).

Spectacle son et lumière à 21h30 : Avec le très beau concert de Maurice Lennon Trio (musique celtique) et le spectacle de feu envoutant d’Ignis Soleia. Tous ces artistes ont un lien particulier avec Saint-Sauvant et nous sommes heureux de nous associer à eux pou un moment magique et rassembleur.

Saint-Sauvant 1 rue du paradis Saint Sauvant 17610 Charente maritime Nouvelle Aquitaine

Soirée féerique – Son & lumière celtique spectacle feu