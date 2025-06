Nuit des églises – Chambourg-sur-Indre 28 juin 2025 20:00

Indre-et-Loire

Nuit des églises Rue l’Abbé Hardion Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28 23:00:00

2025-06-28

Visite guidée de l’église par Perla Vincent, historienne de l’art, sur les vitraux et la statuaire de l’église. Vous pourrez partager un moment convivial, et échanger avec l’Association des Amis de St Martin qui œuvre à la restauration de l’édifice.

Départs des visites à 20h et 21h.

Rue l’Abbé Hardion

Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 61 29 91 78 coordinationparoisseloches@gmail.com

English :

Guided tour of the church by art historian Perla Vincent, focusing on the church’s stained glass windows and statuary. Enjoy a convivial chat with the Association des Amis de St Martin, who are working to restore the building.

Tours depart at 8pm and 9pm.

German :

Die Kunsthistorikerin Perla Vincent führt Sie durch die Kirche und erläutert Ihnen die Glasfenster und die Statuen der Kirche. Sie können einen gemütlichen Moment verbringen und sich mit der Association des Amis de St Martin austauschen, die sich für die Restaurierung des Gebäudes einsetzt.

Die Führungen beginnen um 20 Uhr und 21 Uhr.

Italiano :

Visita guidata alla chiesa da Perla Vincent, storica dell’arte, sulle vetrate e sulla statuaria della chiesa. Potrete condividere un momento di convivialità con l’Association des Amis de St Martin, che sta lavorando al restauro dell’edificio.

Le visite partono alle 20.00 e alle 21.00.

Espanol :

Visita guiada de la iglesia por Perla Vincent, historiadora del arte, sobre las vidrieras y la estatuaria de la iglesia. Podrá compartir un momento de convivencia con la Asociación de Amigos de San Martín, que trabaja en la restauración del edificio.

Las visitas salen a las 20:00 y a las 21:00 horas.

L’événement Nuit des églises Chambourg-sur-Indre a été mis à jour le 2025-06-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire