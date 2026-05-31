Nuit des églises dans la Beauce loirétaine, artenay, Artenay

Nuit des églises dans la Beauce loirétaine 26 et 27 juin artenay Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Visites guidées, moments musicaux, activités ludiques : les 20 églises autour de Patay et Artenay vous ouvrent leurs portes !

artenay artenay Artenay 45410 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.chevilly-histoire.fr »}]

Visites guidées des 20 églises autour de Patay et Artenay (Loiret) Loiret Beauce

Chevilly-Histoire 2026