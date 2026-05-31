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Nuit des églises dans la Beauce loirétaine, artenay, Artenay

Nuit des églises dans la Beauce loirétaine, artenay, Artenay

Nuit des églises dans la Beauce loirétaine, artenay, Artenay vendredi 26 juin 2026.

Lieu : artenay

Adresse : artenay

Ville : 45410 Artenay

Département : Loiret

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Nuit des églises dans la Beauce loirétaine 26 et 27 juin artenay Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Visites guidées, moments musicaux, activités ludiques : les 20 églises autour de Patay et Artenay vous ouvrent leurs portes !

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Visites guidées des 20 églises autour de Patay et Artenay (Loiret) Loiret Beauce

Chevilly-Histoire 2026