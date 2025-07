Nuit des Églises « Découverte de l’église Saint-Pierre » Sainville

L’église Saint-Pierre vous ouvre ses portes en nocturne pour une découverte libre et apaisante.

Dans le cadre de la Nuit des Églises 2025, l’église Saint-Pierre de Sainville sera exceptionnellement ouverte au public le samedi 5 juillet de 20h à 23h. Les visiteurs pourront découvrir librement ce bel édifice roman, ses vitraux remarquables et son atmosphère apaisante sous les éclairages du soir. Une belle occasion de redécouvrir le patrimoine religieux local dans une ambiance propice à la contemplation, en lien avec le thème national de cette édition L’art fait renaître l’espérance . .

Sainville 28700 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

St. Peter?s Church opens its doors to you at night for a free and soothing discovery.

German :

Die Kirche Saint-Pierre öffnet ihre Türen nachts für eine freie und beruhigende Entdeckung.

Italiano :

La chiesa di San Pietro vi apre le sue porte di notte per una scoperta gratuita e rilassante.

Espanol :

La iglesia de San Pedro le abre sus puertas por la noche para un descubrimiento gratuito y relajante.

