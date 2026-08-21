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AGENDA · Dangolsheim

Nuit des églises église Saint-Pancrace Dangolsheim

samedi 19 septembre 2026 · Dangolsheim

Nuit des églises église Saint-Pancrace Dangolsheim

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
37 Rue de l'Eglise
Ville
67310 Dangolsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Dangolsheim

Nuit des églises église Saint-Pancrace

37 Rue de l’Eglise Dangolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La nuit des églises

La Communauté de Communes Mossig et Vignoble vous présente sa 15e édition de sa Nuit des Eglises, avec en 2026 l’église Saint-Pancrace de Dangolsheim. 

Rendez-vous samedi 19 septembre 2026 à 20h précise pour découvrir orgue et musciens, contes et histoires…

Entrée libre.  0  .

37 Rue de l’Eglise Dangolsheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 34 15  mairie.dangolsheim@wanadoo.fr

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English :

L’événement Nuit des églises église Saint-Pancrace Dangolsheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble