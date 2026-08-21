Nuit des églises église Saint-Pancrace Dangolsheim
samedi 19 septembre 2026 · Dangolsheim
Informations pratiques
Dangolsheim
Nuit des églises église Saint-Pancrace
37 Rue de l’Eglise Dangolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La nuit des églises
La Communauté de Communes Mossig et Vignoble vous présente sa 15e édition de sa Nuit des Eglises, avec en 2026 l’église Saint-Pancrace de Dangolsheim.
Rendez-vous samedi 19 septembre 2026 à 20h précise pour découvrir orgue et musciens, contes et histoires…
Entrée libre. 0 .
37 Rue de l’Eglise Dangolsheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 34 15 mairie.dangolsheim@wanadoo.fr
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English :
L’événement Nuit des églises église Saint-Pancrace Dangolsheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble