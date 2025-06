Nuit des églises Lay-Saint-Christophe 27 juin 2025 19:00

Meurthe-et-Moselle

Nuit des églises 3 rue de l’église Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-07-07 21:00:00

Date(s) :

2025-06-27

L’église St Christophe participera à la 14ème édition de la Nuit des églises qui se déroule du 27 juin au 7 juillet 2025.

Le thème proposé est L’art fait renaître l’espérance .

Les manifestations concernant Lay-Saint-Christophe se tiendront de 19h00 à 21h00 :

Dimanche 29 juin concert orgue et violon.

Mardi 30 juin pavoiser, notre église.

Mercredi 1er juillet chanter.

Jeudi 2 juillet danser.Tout public

3 rue de l’église

Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 80 21

English :

St Christophe Church will be taking part in the 14th edition of the Nuit des églises (Night of the Churches), which runs from June 27 to July 7, 2025.

The proposed theme is « Art revives hope ».

Events at Lay-Saint-Christophe will take place from 7:00 pm to 9:00 pm:

Sunday June 29: organ and violin concert.

Tuesday June 30: our church is decked out.

Wednesday, July 1: singing.

Thursday, July 2: dancing.

German :

Die St.-Christophorus-Kirche wird an der 14. Ausgabe der Nacht der Kirchen teilnehmen, die vom 27. Juni bis zum 7. Juli 2025 stattfindet.

Das vorgeschlagene Thema lautet « Kunst lässt die Hoffnung wieder aufleben ».

Die Veranstaltungen in Lay-Saint-Christophe finden von 19.00 bis 21.00 Uhr statt:

Sonntag, 29. Juni: Konzert mit Orgel und Violine.

Dienstag, 30. Juni: Unsere Kirche beflaggen.

Mittwoch, 1. Juli: Singen.

Donnerstag, 2. Juli: Tanzen.

Italiano :

La chiesa di San Cristoforo parteciperà alla 14ª edizione della Notte delle Chiese, che si svolgerà dal 27 giugno al 7 luglio 2025.

Il tema proposto è « L’arte fa rivivere la speranza ».

Gli eventi a Lay-Saint-Christophe si svolgeranno dalle 19.00 alle 21.00:

Domenica 29 giugno: concerto di organo e violino.

Martedì 30 giugno: decorazione della nostra chiesa.

Mercoledì 1 luglio: canti.

Giovedì 2 luglio: balli.

Espanol :

La iglesia de San Cristóbal participará en la 14ª edición de la Noche de las Iglesias, que se celebrará del 27 de junio al 7 de julio de 2025.

El tema propuesto es « El arte reaviva la esperanza ».

Los actos en Lay-Saint-Christophe tendrán lugar de 19:00 a 21:00 horas:

Domingo 29 de junio: concierto de órgano y violín.

Martes 30 de junio: decoración de la iglesia.

Miércoles 1 de julio: canto.

Jueves 2 de julio: baile.

L’événement Nuit des églises Lay-Saint-Christophe a été mis à jour le 2025-06-16 par TOURISME BASSIN de POMPEY