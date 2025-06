Nuit des Églises Le Chautay 28 juin 2025 20:30

Nuit des Églises Place de l’Église Le Chautay Cher

Début : 2025-06-28 20:30:00

fin : 2025-06-28 22:30:00

2025-06-28

L’ensemble vocal Les Nomades sera en concert, samedi 28 juin 2025 à 20 h 30, en l’église Saint Saturnin de Le Chautay, charmante commune entre Nevers et La-Guerche-sur-l’Aubois.

Le plus ancien choeur de la Nièvre, à la réputation internationale, a accepté de se produire dans l’église de Le Chautay pour ouvrir la quatorzième Nuit des églises dans ce beau monument du XIIème siècle, monument historique, mais aussi pour aider à la levée de fonds pour la restauration du chant des cloches de Saint-Saturnin. Car depuis quelques temps, si les cloches tintent encore, elles ne chantent plus à la volée.

A l’issue du concert un verre sera proposé aux spectateurs avant de poursuivre la soirée par une visite guidée de ce bel édifice roman sous la conduite de Melchior d’Aramon, maire honoraire de Le Chautay. .

Place de l’Église

Le Chautay 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 03 91 42 42 secretariat@mairie-chautay.com

English :

The vocal ensemble Les Nomades will be in concert on Saturday June 28, 2025 at 8:30 p.m. in the church of Saint Saturnin in Le Chautay, a charming commune between Nevers and La-Guerche-sur-l’Aubois.

German :

Das Vokalensemble Les Nomades wird am Samstag, den 28. Juni 2025, um 20.30 Uhr in der Kirche Saint Saturnin in Le Chautay, einer charmanten Gemeinde zwischen Nevers und La-Guerche-sur-l’Aubois, ein Konzert geben.

Italiano :

L’ensemble vocale Les Nomades sarà in concerto sabato 28 giugno 2025 alle 20.30 nella chiesa di Saint Saturnin a Le Chautay, un incantevole villaggio tra Nevers e La-Guerche-sur-l’Aubois.

Espanol :

El conjunto vocal Les Nomades ofrecerá un concierto el sábado 28 de junio de 2025, a las 20.30 horas, en la iglesia de Saint Saturnin de Le Chautay, encantador pueblo situado entre Nevers y La-Guerche-sur-l’Aubois.

L’événement Nuit des Églises Le Chautay a été mis à jour le 2025-06-21 par OT LOIRE EN BERRY