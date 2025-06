Nuit des Églises Le Chautay 5 juillet 2025 20:30

Cher

Nuit des Églises Place de l’Église Le Chautay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 20:30:00

fin : 2025-07-05 22:30:00

Date(s) :

2025-07-05

Visite guidée de ce bel édifice roman, monument historique, sous la conduite de Melchior d’Aramon, maire honoraire de Le Chautay.

Eglise Saint Saturnin, 6, place de l’Eglise 18150 Le Chautay

Ouverture des portes de 20 h 30 à 22 h 30

Libre participation des visiteurs au profit de la restauration de la volée des cloches de Saint-Saturnin.

Possibilité de parking à proximité.

Viste organisée par l’association Les amis de l’église du Chautay .

Place de l’Église

Le Chautay 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 03 91 42 42 secretariat@mairie-chautay.com

English :

Guided tour of this beautiful Romanesque building, a historic monument, led by Melchior d’Aramon, honorary mayor of Le Chautay.

German :

Geführte Besichtigung dieses schönen romanischen Gebäudes, das ein historisches Denkmal ist, unter der Leitung von Melchior d’Aramon, Ehrenbürgermeister von Le Chautay.

Italiano :

Visita guidata di questo splendido edificio romanico, monumento storico, condotta da Melchior d’Aramon, sindaco onorario di Le Chautay.

Espanol :

Visita guiada de este bello edificio románico, monumento histórico, dirigida por Melchior d’Aramon, alcalde honorario de Le Chautay.

L’événement Nuit des Églises Le Chautay a été mis à jour le 2025-06-21 par OT LOIRE EN BERRY