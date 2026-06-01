Nuit des églises le PHARE d’Amigny-Rouy Amigny-Rouy
Nuit des églises le PHARE d’Amigny-Rouy Amigny-Rouy samedi 27 juin 2026.
Amigny-Rouy
Nuit des églises le PHARE d’Amigny-Rouy
Amigny-Rouy Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous le 27 juin 2026 à 20h00 à Amigny-Rouy.
Au programme
Dans le cadre de la 15ème édition de La Nuit des églises une présentation des processions Concert aux bougies, chorale a capella, piano, voix.
Gratuit.
Informations au 03 23 52 14 30.
Rendez-vous le 27 juin 2026 à 20h00 à Amigny-Rouy.
Au programme
Dans le cadre de la 15ème édition de La Nuit des églises une présentation des processions Concert aux bougies, chorale a capella, piano, voix.
Gratuit.
Informations au 03 23 52 14 30. .
Amigny-Rouy 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 14 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See you on June 27, 2026, at 8:00 p.m. in Amigny-Rouy.
On the program:
As part of the 15th edition of La Nuit des Églises, a presentation of the processions: Candlelight concert, a cappella choir, piano, vocals.
Free admission.
For more information, call 03 23 52 14 30.
L’événement Nuit des églises le PHARE d’Amigny-Rouy Amigny-Rouy a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cœur de Picard