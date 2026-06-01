Amigny-Rouy

Nuit des églises le PHARE d’Amigny-Rouy

Amigny-Rouy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous le 27 juin 2026 à 20h00 à Amigny-Rouy.

Au programme

Dans le cadre de la 15ème édition de La Nuit des églises une présentation des processions Concert aux bougies, chorale a capella, piano, voix.

Gratuit.

Informations au 03 23 52 14 30.

Rendez-vous le 27 juin 2026 à 20h00 à Amigny-Rouy.

Au programme

Dans le cadre de la 15ème édition de La Nuit des églises une présentation des processions Concert aux bougies, chorale a capella, piano, voix.

Gratuit.

Informations au 03 23 52 14 30. .

Amigny-Rouy 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 14 30

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English :

See you on June 27, 2026, at 8:00 p.m. in Amigny-Rouy.

On the program:

As part of the 15th edition of La Nuit des Églises, a presentation of the processions: Candlelight concert, a cappella choir, piano, vocals.

Free admission.

For more information, call 03 23 52 14 30.

L’événement Nuit des églises le PHARE d’Amigny-Rouy Amigny-Rouy a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cœur de Picard