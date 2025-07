Nuit des Étoiles 2025 Route départementale R52G Ceyzériat

Nuit des Étoiles 2025

Route départementale R52G Observatoire Pierre Joannard Ceyzériat Ain

Début : Vendredi 2025-08-01 21:45:00

fin : 2025-08-01 01:15:00

2025-08-01

Observation du ciel à l’oeil nu et au télescope

Route départementale R52G Observatoire Pierre Joannard Ceyzériat 01250 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 28 98 82 astro.ain@gmail.com

English :

Observing the sky with the naked eye and telescope

German :

Himmelsbeobachtung mit dem bloßen Auge und dem Teleskop

Italiano :

Osservare il cielo a occhio nudo e con il telescopio

Espanol :

Observación del cielo a simple vista y con telescopio

