Nuit des Etoiles 2025 Observatoire astronomique de Valcourt Valcourt

Nuit des Etoiles 2025 Vendredi 1 août, 15h00 Observatoire astronomique de Valcourt Haute-Marne

Entrée libre et gratuite

Comme des centaines de sites en France, la Société d’Astronomie de Haute-Marne invite les visiteurs, en famille ou entre amis, à un spectacle gratuit sous la voute céleste.

A partir de 15h00, on pourra observer le Soleil notre étoile sous différents aspects, visiter l’observatoire (coupole, salle d’exposition, salle des maquettes), assister à des séances de planétarium et apprendre en s’amusant avec les quiz. Certaines activités seront plus spécialement dédiées aux enfants, dont une « Chasse au Mot mystère » et une animation sur Mars proposées par les plus jeunes de l’association.

A partir de 20h30, s’ajouteront des mini-conférences dont quatre sur le thème de cette année « Les océans du Ciel » . Dès la nuit tombée, commenceront la découverte du ciel à l’œil nu et l’observation aux instruments (Lune, étoiles doubles, amas d’étoiles, nébuleuses, galaxies) ainsi que des démonstrations d’astrophotographie.

L’accès aux activités est libre sauf le planétarium et la coupole pour lesquels les réservations (gratuites) se feront à l’accueil, car les places sont limitées. Il est conseillé d’assister à ces dernières dans l’après-midi quand l’affluence est moins importante.

Observatoire astronomique de Valcourt 6 rue Roger Etienne 52100 Valcourt Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est

