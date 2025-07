NUIT DES ETOILES A LA TOUR Valros

NUIT DES ETOILES A LA TOUR Valros vendredi 8 août 2025.

NUIT DES ETOILES A LA TOUR

Valros Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Une soirée magique sous les étoiles à la Tour observation du ciel, animations et découverte de l’astronomie en famille ou entre amis. Une expérience céleste inoubliable !

Participez à la Nuit des Étoiles à la Tour ! Au programme observation du ciel étoilé avec télescopes, conférences d’astronomes passionnés et animations pour petits et grands. Une soirée conviviale pour découvrir les merveilles de l’univers et contempler les constellations dans un cadre exceptionnel. Une expérience unique à vivre en famille ou entre amis ! .

Valros 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 69 69

English :

A magical evening under the stars at La Tour: sky observation, entertainment and astronomy discovery with family and friends. An unforgettable celestial experience!

German :

Ein magischer Abend unter den Sternen im La Tour: Himmelsbeobachtung, Animationen und Entdeckung der Astronomie mit der Familie oder mit Freunden. Ein unvergessliches Himmelserlebnis!

Italiano :

Una magica serata sotto le stelle alla Torre: osservazione del cielo, divertimento e scoperta dell’astronomia con la famiglia e gli amici. Un’esperienza celeste indimenticabile!

Espanol :

Una noche mágica bajo las estrellas de la Torre: observación del cielo, entretenimiento y descubrimiento de la astronomía en familia y entre amigos. ¡Una experiencia celeste inolvidable!

