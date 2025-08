Nuit des étoiles à Saint-Christophe-des-Bardes Saint-Christophe-des-Bardes

Début : 2025-08-26

fin : 2025-08-26

2025-08-26

Une soirée d’observation des étoiles est organisée en partenariat avec l’espace de vie social du territoire La Caze Majou et l’association village vigneron en transition de St Christophe des Bardes. Cet événement est gratuit, il débute par une auberge espagnole de 19h à 21h avec une buvette sur place, une astrologue, une bibliothèque itinérante sur le thème de l’astronomie et deux astronomes avec leur équipement qui nous animeront la soirée avec des explication sur les astres, planètes, étoiles et des télescopes.

Cet événement a lieu sur le stade de st christophe des bardes le mardi 26 août de 18h30 à minuit. .

Stade Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 34 44 47 lit.saintchristophedesbardes@gmail.com

