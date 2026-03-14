Nuit des étoiles au Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse

Nuit des étoiles au Musée de l’Hydraviation

Musée de l’Hydraviation 332 rue Louis Breguet Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Programme 2025

Saviez-vous que notre planète, vue depuis l’espace, ressemble à une perle bleue dans l’immensité ?

Deux tiers d’eau à sa surface, une atmosphère fine et fragile, et une vie foisonnante que nous sommes les seuls à connaître dans l’Univers.

Et dans le ciel lui-même, l’eau est partout dans les nuages d’étoiles, les océans glacés des lunes de Jupiter et Saturne, jusque dans les nébuleuses lointaines…

Cette 2ème édition fait ainsi le pont entre ces océans cosmiques et l’hydravion, ce vaisseau entre air et mer qui sera notre fil conducteur.

Comme ces pionniers qui décollaient du lac pour explorer le ciel, venez à votre tour naviguer sur ces mers d’étoiles au cœur d’un site historique d’exception.

Au programme

– Observations guidées au télescope

– Ateliers ludiques pour les enfants

– Explications captivantes par nos guides passionnés

– Et d’autres surprises ! .

Musée de l’Hydraviation 332 rue Louis Breguet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 00 65 musee.hydraviation@ville-biscarrosse.fr

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English : Nuit des étoiles au Musée de l’Hydraviation

L’événement Nuit des étoiles au Musée de l’Hydraviation Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Grands Lacs