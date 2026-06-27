Informations pratiques

Cornil

Nuit des étoiles Cornil

Place de l’église Cornil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Rejoignez-nous le samedi 8 août 2026 sur la Place de l’Église de Cornil pour une soirée magique à prix libre ! Au programme :Dès 19h Pique-nique champêtre et musical. Apportez votre repas et vos nappes pour chanter au son de l’orgue de barbarie. 20h Spectacle tout public (dès 6 ans) « Drôle de chute » par le Théâtre du Pré Perché. Une histoire touchante suspendue sous les étoiles. 21h15 Surprises acrobatiques. 21h30 Observation musicale du ciel étoilé. Laissez-vous porter par la musique ambiante et électronique de l’artiste Motional. Apportez vos couvertures, transats et matériel d’observation pour en profiter confortablement! Infos pratiques Buvette sur place (pas de CB, espèces ou chèques uniquement) . Contact interferrances@gmail.com. Organisé par le Foyer des Jeunes et l’association Interferrances. .

Place de l’église Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine interferrances@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit des étoiles Cornil

L’événement Nuit des étoiles Cornil Cornil a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme des Contrées Vertes