Nuit des étoiles d’hiver Maison de l’estuaire Plourivo

Nuit des étoiles d’hiver

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

2026-02-20

Le ciel d’hiver aussi a droit à ses nuits des étoiles ! Pour commencer l’année, la Maison de l’estuaire et l’association Ciel d’Armor vous proposent de contempler les étoiles et constellations de la voûte céleste en pleine saison hivernale. .

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

