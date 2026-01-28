Nuit des étoiles d’hiver Maison de l’estuaire Plourivo
Nuit des étoiles d’hiver Maison de l’estuaire Plourivo vendredi 20 février 2026.
Nuit des étoiles d’hiver
Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20 22:00:00
2026-02-20
Le ciel d’hiver aussi a droit à ses nuits des étoiles ! Pour commencer l’année, la Maison de l’estuaire et l’association Ciel d’Armor vous proposent de contempler les étoiles et constellations de la voûte céleste en pleine saison hivernale. .
Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
