Nuit des étoiles d’hiver Réaumur

Nuit des étoiles d’hiver

8 rue Ferchault Réaumur Vendée

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Comme chaque année, le Village du Ciel vous invite à célébrer la nuit des étoiles et admirer la voûte céleste.

Les membres de l’association d’astronomie Village du Ciel seront présents dans les jardins du Manoir à partir de 20h30 et pourront ainsi discuter avec les visiteurs, leur faire observer les étoiles et partager leurs nombreuses connaissances sur l’astronomie. .

8 rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire villageduciel@gmail.com

Like every year, the Village du Ciel invites you to celebrate the night of the stars and admire the celestial vault.

