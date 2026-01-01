Nuit des étoiles d’hiver Réaumur
Nuit des étoiles d’hiver Réaumur vendredi 30 janvier 2026.
Nuit des étoiles d’hiver
8 rue Ferchault Réaumur Vendée
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Comme chaque année, le Village du Ciel vous invite à célébrer la nuit des étoiles et admirer la voûte céleste.
Les membres de l’association d’astronomie Village du Ciel seront présents dans les jardins du Manoir à partir de 20h30 et pourront ainsi discuter avec les visiteurs, leur faire observer les étoiles et partager leurs nombreuses connaissances sur l’astronomie. .
8 rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire villageduciel@gmail.com
English :
Like every year, the Village du Ciel invites you to celebrate the night of the stars and admire the celestial vault.
