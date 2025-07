Nuit des étoiles Fargues-Saint-Hilaire

Nuit des étoiles Fargues-Saint-Hilaire samedi 16 août 2025.

Nuit des étoiles

48 Avenue de Lignan Fargues-Saint-Hilaire Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Le pôle environnement organise sa traditionnelle Nuit des Étoiles le samedi 16 août. Cet événement gratuit et ouvert à tous. Le domaine ouvrira ses portes à 18h30 et chacun pourra apporter son pique-nique zéro, car il n’y aura pas de restauration sur place. De 19h45 à 21h00, un quiz sur l’espace permettra de tester ses connaissances de façon ludique. À partir de 21h15, la soirée se poursuivra par une séance d’observation et d’initiation à l’astronomie pour découvrir les secrets de notre univers, de nos satellites à notre galaxie. .

48 Avenue de Lignan Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 48 15 58

English : Nuit des étoiles

German : Nuit des étoiles

Italiano :

Espanol : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Fargues-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-07-25 par OT de l’Entre-deux-Mers