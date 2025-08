Nuit des étoiles filantes au Parc du Petit Prince Ungersheim

Nuit des étoiles filantes au Parc du Petit Prince

Ungersheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-08-09 10:00:00

fin : 2025-08-09 23:00:00

2025-08-09

Venez rêver au Parc du Petit Prince ouvert jsuqu’à minuit en cette occasion de nuit étoilée

Avec de la chance, vous pourrez peut être même apercevoir des étoiles filantes !

Le 9 août, vivez une soirée hors du temps au Parc du Petit Prince, à l’occasion de la Nuit des étoiles filantes. Entre découvertes célestes, animations ludiques et concert en plein air, préparez-vous à un rendez-vous magique, sous le signe de la curiosité et de l’émerveillement.

Dès l’après-midi, l’exposition Saint-Exupéry se transformera en un véritable planétarium éphémère. L’équipe d’Astro Sac à Dos y proposera des séances interactives pour explorer les mystères du ciel et apprendre à reconnaître les constellations. Un moment immersif à partager en famille, pour mieux comprendre ce que l’on s’apprête à observer une fois la nuit tombée.

Grande nouveauté cette année l’auteur et passionné d’astronomie Nicolas Beck rejoint l’aventure avec des animations originales autour de Mars. Les plus jeunes pourront s’initier à l’astronomie grâce à un jeu de l’oie géant, tandis que les passionnés tenteront de percer les secrets de la planète rouge lors d’un quiz thématique. L’auteur sera également présent pour des échanges avec le public et une séance de dédicaces.

En début de soirée, l’ambiance se fera résolument festive du côté de l’espace guinguette, près du Volcan. Le groupe Broken Arms, originaire de Hirtzfelden, montera sur scène pour un concert live plein d’énergie. L’occasion parfaite pour se détendre, danser et profiter de la douceur d’une soirée d’été dans un cadre unique.

Enfin, lorsque le ciel s’assombrit, levez les yeux… Le club d’astronomie de Wittelsheim vous accompagnera dans l’observation des étoiles. Un moment de calme et de contemplation pour conclure cette journée dans la beauté silencieuse du cosmos.

Une nuit à vivre intensément, entre science, musique et poésie, pour petits et grands rêveurs. .

Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 43 00 contact@parcdupetitprince.com

English :

Come and dream at the Parc du Petit Prince, open until midnight on this starry night!

If you’re lucky, you might even catch a glimpse of shooting stars!

German :

Träumen Sie im Parc du Petit Prince, der anlässlich der Sternennacht bis Mitternacht geöffnet ist

Mit etwas Glück können Sie vielleicht sogar Sternschnuppen sehen!

Italiano :

Venite a sognare nel Parc du Petit Prince, aperto fino a mezzanotte in questa notte stellata

Se siete fortunati, potreste anche scorgere le stelle cadenti!

Espanol :

Venga a soñar en el Parc du Petit Prince, abierto hasta medianoche en esta noche estrellada

Si tiene suerte, ¡podrá ver estrellas fugaces!

