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AGENDA · Fleury-la-Montagne

Nuit des étoiles Salle du vieux cuvage Fleury-la-Montagne

vendredi 7 août 2026 · Salle du vieux cuvage · Fleury-la-Montagne

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle du vieux cuvage
Adresse
81 Route du vieux cuvage
Ville
71340 Fleury-la-Montagne
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Fleury-la-Montagne

Nuit des étoiles

Salle du vieux cuvage 81 Route du vieux cuvage Fleury-la-Montagne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

M71 Marcigny astronomie organise une observation du ciel pour la Nuit des étoiles.   .

Salle du vieux cuvage 81 Route du vieux cuvage Fleury-la-Montagne 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 32 13 56  m71_marcigny_astronomie@proton.me

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English : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Fleury-la-Montagne a été mis à jour le 2026-07-24 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III