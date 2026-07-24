Nuit des étoiles Salle du vieux cuvage Fleury-la-Montagne

Informations pratiques

Fleury-la-Montagne

Nuit des étoiles

Salle du vieux cuvage 81 Route du vieux cuvage Fleury-la-Montagne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

M71 Marcigny astronomie organise une observation du ciel pour la Nuit des étoiles. .

Salle du vieux cuvage 81 Route du vieux cuvage Fleury-la-Montagne 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 32 13 56 m71_marcigny_astronomie@proton.me

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English : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Fleury-la-Montagne a été mis à jour le 2026-07-24 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III