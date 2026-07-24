Nuit des étoiles Salle du vieux cuvage Fleury-la-Montagne
vendredi 7 août 2026 · Salle du vieux cuvage · Fleury-la-Montagne
Informations pratiques
Fleury-la-Montagne
Nuit des étoiles
Salle du vieux cuvage 81 Route du vieux cuvage Fleury-la-Montagne Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
M71 Marcigny astronomie organise une observation du ciel pour la Nuit des étoiles. .
Salle du vieux cuvage 81 Route du vieux cuvage Fleury-la-Montagne 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 32 13 56 m71_marcigny_astronomie@proton.me
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English : Nuit des étoiles
L’événement Nuit des étoiles Fleury-la-Montagne a été mis à jour le 2026-07-24 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III