Nuit des étoiles parking à la salle des fêtes Gignac

Nuit des étoiles parking à la salle des fêtes Gignac samedi 2 août 2025.

Nuit des étoiles

parking à la salle des fêtes Moulin de Gignac Gignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 20:30:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Observation des étoiles, de la voie lactée et des galaxies. Mini-conférence “Les Océans du Ciel”.

Les Nuits des étoiles se déroulent dans toute la France sous l’égide de l’Association Française d’Astronomie. Le spectacle sera au rendez-vous avec le coucher de la Lune et les étoiles filantes des Perséides. Pour cette 5ème édition à Gignac, nos amis du club astronomique de Borrèze seront présents avec leurs instruments. Comme d’habitude, la soirée sera conviviale et une attention particulière sera portée vers les enfants. Prévoyez des vêtements adaptés à la température ainsi qu’un plaid ou une couverture pour vous assoir ou vous allonger dans l’herbe. Dès le coucher du soleil nous profiterons de la tombée progressive de la nuit pour vous proposer une petite causerie sur le thème de l’année “Les Océans du Ciel” et la recherche de la vie dans l’Univers qui y est associée. Puis nous organiserons un quizz ludique pour les petits et pour les grands. À partir de 22h, les principales constellations de l’été seront visibles et nous pourrons nous orienter dans le ciel et commencer les observations avec les instruments

Stationnement recommandé sur le parking de la salle des fêtes (au centre du village)

Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps

.

parking à la salle des fêtes Moulin de Gignac Gignac 46600 Lot Occitanie +33 6 74 20 89 73

English :

Observation of stars, the Milky Way and galaxies. Les Océans du Ciel? mini-conference.

Starry Nights are held throughout France under the aegis of the Association Française d?Astronomie. The show is set to go on with the setting of the Moon and the shooting stars of the Perseids. For this 5th edition in Gignac, our friends from the Borrèze astronomy club will be on hand with their instruments. As usual, the evening will be convivial, with a special focus on children. Please bring suitable clothing for the weather, and a blanket or plaid to sit or lie on the grass. As soon as the sun goes down, we’ll take advantage of the gradual fall of night to offer you a short talk on the year?s theme ?The Sky?s Oceans? and the associated search for life in the Universe. Then we?ll organize a fun quiz for young and old alike. From 10pm, the main constellations of the summer will be visible, and we’ll be able to orient ourselves in the sky and start observing with our instruments

Parking recommended in the salle des fêtes parking lot (in the center of the village)

Fallback to the village hall in case of bad weather

German :

Beobachtung der Sterne, der Milchstraße und der Galaxien. Mini-Vortrag « Les Océans du Ciel » (Die Ozeane des Himmels).

Die Sternennächte finden in ganz Frankreich unter der Schirmherrschaft der Association Française d’Astronomie statt. Der Monduntergang und die Sternschnuppen der Perseiden werden ein Spektakel sein. Ausgabe in Gignac werden unsere Freunde vom Borrèze Astronomical Club mit ihren Instrumenten anwesend sein. Wie immer wird der Abend gesellig sein und ein besonderes Augenmerk wird auf die Kinder gelegt. Bringen Sie dem Wetter angepasste Kleidung und eine Decke mit, um sich ins Gras zu setzen oder zu legen. Nach Sonnenuntergang werden wir die langsam einsetzende Dunkelheit nutzen, um Ihnen einen kleinen Vortrag über das diesjährige Thema « Die Ozeane des Himmels » und die damit verbundene Suche nach Leben im Universum zu halten. Anschließend veranstalten wir ein spielerisches Quiz für Groß und Klein. Ab 22 Uhr werden die Hauptkonstellationen des Sommers zu sehen sein und wir können uns am Himmel orientieren und mit der Beobachtung mit Instrumenten beginnen

Parken wird auf dem Parkplatz der Festhalle (im Zentrum des Dorfes) empfohlen

Ausweichen in den Festsaal bei schlechtem Wetter

Italiano :

Osservazione di stelle, Via Lattea e galassie. Mini-conferenza Les Océans du Ciel?

Le notti stellate si svolgono in tutta la Francia sotto l’egida dell’Association Française d’Astronomie. Le stelle saranno in piena attività al tramonto della Luna e al passaggio delle Perseidi. Per questa quinta edizione a Gignac, i nostri amici del club astronomico di Borrèze saranno a disposizione con i loro strumenti. Come di consueto, la serata sarà all’insegna della convivialità, con un’attenzione particolare ai bambini. Portate con voi un abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche e un plaid o una coperta per sedervi o sdraiarvi sull’erba. Non appena il sole tramonterà, approfitteremo del graduale calare della notte per offrirvi una breve conferenza sul tema di quest’anno « Gli oceani del cielo » e la relativa ricerca della vita nell’Universo. Poi organizzeremo un divertente quiz per grandi e piccini. A partire dalle 22.00 saranno visibili le principali costellazioni dell’estate e potremo orientarci nel cielo e iniziare a osservare con i nostri strumenti

Si consiglia di parcheggiare nel parcheggio della Salle des fêtes (nel centro del paese)

In caso di maltempo, il back-up è previsto presso la sala del villaggio

Espanol :

Observación de estrellas, Vía Láctea y galaxias. Miniconferencia Les Océans du Ciel?

Las Noches Estrelladas se celebran en toda Francia bajo los auspicios de la Asociación Francesa de Astronomía. Las estrellas estarán en todo su esplendor cuando se ponga la Luna y caigan las Perseidas. Para esta 5ª edición en Gignac, nuestros amigos del club astronómico de Borrèze estarán presentes con sus instrumentos. Como de costumbre, la velada se desarrollará en un ambiente distendido, con especial atención a los niños. No olvide traer ropa adecuada para el tiempo que haga, así como un plaid o una manta para sentarse o tumbarse en la hierba. En cuanto se ponga el sol, aprovecharemos la caída gradual de la noche para ofrecerle una breve charla sobre el tema de este año « Los océanos del cielo » y la búsqueda asociada de vida en el Universo. A continuación, organizaremos un divertido concurso para grandes y pequeños. A partir de las 22:00, las principales constelaciones del verano serán visibles, y podremos orientarnos en el cielo y empezar a observar con nuestros instrumentos

Se recomienda aparcar en el parking de la salle des fêtes (en el centro del pueblo)

En caso de mal tiempo, habrá reserva en el ayuntamiento

L’événement Nuit des étoiles Gignac a été mis à jour le 2025-07-27 par OT Vallée de la Dordogne