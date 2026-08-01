Nuit des étoiles La Chapelle-Cécelin
vendredi 7 août 2026 · La Chapelle-Cécelin
Informations pratiques
La Chapelle-Cécelin
Nuit des étoiles
Mairie de la Chapelle-Cécelin La Chapelle-Cécelin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-09
Comme chaque année à cette période, on aime regarder les étoiles. L’époque est idéale, l’été et la douceur des températures nocturnes incitent à veiller. Le spectacle est gratuit, il est accessible à tous et ne nécessite aucune connaissance préalable. .
Mairie de la Chapelle-Cécelin La Chapelle-Cécelin 50800 Manche Normandie +33 6 09 63 56 33 tete-en-l-air@sfr.fr
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English : Nuit des étoiles
L’événement Nuit des étoiles La Chapelle-Cécelin a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Villedieu-les-Poêles