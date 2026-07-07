Nuit des étoiles Micro ferme du Bourbonnais Producteur Micro Ferme du Bourbonnais Dompierre-sur-Besbre
vendredi 14 août 2026 · Producteur Micro Ferme du Bourbonnais · Dompierre-sur-Besbre
Informations pratiques
Dompierre-sur-Besbre
Nuit des étoiles Micro ferme du Bourbonnais
Producteur Micro Ferme du Bourbonnais 450 route de Saligny Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 01:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Visite et nuit des étoiles commentée à la Micro ferme du Bourbonnais
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Producteur Micro Ferme du Bourbonnais 450 route de Saligny Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 10 08 18 microfermedubourbonnais@gmail.com
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English :
Guided Tour and Overnight Stay Under the Stars at the Micro Ferme du Bourbonnais
L’événement Nuit des étoiles Micro ferme du Bourbonnais Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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