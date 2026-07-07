Nuit des étoiles Micro ferme du Bourbonnais Producteur Micro Ferme du Bourbonnais Dompierre-sur-Besbre

Informations pratiques

Dompierre-sur-Besbre

Nuit des étoiles Micro ferme du Bourbonnais

Producteur Micro Ferme du Bourbonnais 450 route de Saligny Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14 01:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Visite et nuit des étoiles commentée à la Micro ferme du Bourbonnais

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Producteur Micro Ferme du Bourbonnais 450 route de Saligny Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 10 08 18 microfermedubourbonnais@gmail.com

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English :

Guided Tour and Overnight Stay Under the Stars at the Micro Ferme du Bourbonnais

L’événement Nuit des étoiles Micro ferme du Bourbonnais Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire