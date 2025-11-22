Nuit des étoiles Puy des Redondes Naves

Nuit des étoiles

Puy des Redondes Lieu-dit Ceron Naves Corrèze

.Après le succès rencontré l’an dernier à Naves, le club astronomique du limousin accepte de renouveler cette rencontre nuit étoilée et propose de faire découvrir le monde merveilleux des étoiles.

Une ultime tentative pour cette année est prévue sur le même site.

Seuls changent les horaires

– 16 h observation du soleil et de ses protubérances

– Découverte des télescopes

– A la nuit tombée, présentation du ciel et des constellations

Le rendez-vous est prévu le samedi 22 Novembre au puy des redondes, sur la commune de Naves.

C’est le point le plus élevé de la commune avec une vue presque à 360°. Il se situe juste après Ceron en allant vers Saint Clément sur la D58: première piste à gauche après Ceron.

Point GPS 45.329 231 1.727 634

Souhaitant vous voir nombreux et espérant un temps clément, .

Puy des Redondes Lieu-dit Ceron Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 35 17 01

