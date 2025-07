Nuit des Etoiles Réaumur

Nuit des Etoiles Réaumur samedi 2 août 2025.

Nuit des Etoiles

8 Rue Ferchault Réaumur Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 21:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

A l’occasion de la Nuit des Etoiles, l’association du Village du Ciel propose une initiation à l’observation du ciel au crépuscule.

A l’occasion de l’évènement national de la Nuit des Etoiles organisé par Association Française d’Astronomie, l’association du Village du Ciel organise sa soirée dans les jardins du manoir des Sciences de Réaumur. Au programme une conférence à 21 h sur le thème national « Les Océans du Ciel » pour attendre que la nuit tombe. Puis, cela sera suivi d’une observation du ciel avec au programme un tour des constellations au laser, et dans les télescopes la lune, amas des étoiles, galaxies, nébuleuses … Une soirée qui vous mettras des étoiles pleins les yeux ! .

8 Rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 33 37 41 85 villageduciel@gmail.com

English :

To mark Starry Night, the Village du Ciel association is offering an introduction to observing the sky at twilight.

German :

Anlässlich der Nacht der Sterne bietet der Verein Village du Ciel eine Einführung in die Beobachtung des Himmels in der Abenddämmerung an.

Italiano :

In occasione della Notte delle Stelle, l’associazione Village du Ciel propone un’introduzione all’osservazione del cielo al tramonto.

Espanol :

Con motivo de la Noche estrellada, la asociación Village du Ciel propone una iniciación a la observación del cielo al atardecer.

L’événement Nuit des Etoiles Réaumur a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges