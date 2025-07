Nuit des étoiles Plateau St Laurent Saint-May

Nuit des étoiles Plateau St Laurent Saint-May samedi 2 août 2025.

Nuit des étoiles

Plateau St Laurent 700m au dessus du parking des vautours Saint-May Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-02 18:00:00

fin : 2025-08-02 23:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Observation du ciel des Baronnies Provençales avec des spécialistes et du matériel professionnel

Repas tiré du sac

.

Plateau St Laurent 700m au dessus du parking des vautours Saint-May 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net

English :

Observation of the Baronnies Provençales sky with specialists and professional equipment

Packed lunch

German :

Beobachtung des Himmels über den Baronnies Provençales mit Spezialisten und professioneller Ausrüstung

Mahlzeit aus dem Rucksack

Italiano :

Osservazione del cielo delle Baronnies Provençales con specialisti e attrezzature professionali

Pranzo al sacco

Espanol :

Observación del cielo de las Baronnies Provençales con especialistas y equipo profesional

Almuerzo para llevar

L’événement Nuit des étoiles Saint-May a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale