Nuit des étoiles Saint-Yrieix-sur-Charente

Nuit des étoiles Saint-Yrieix-sur-Charente vendredi 1 août 2025.

Nuit des étoiles

Plan d’eau de la Grande Prairie Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Venez découvrir les merveilles de l’Univers avec l’AstroClub Charentais.

Plan d’eau de la Grande Prairie Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@astroclubcharentais.fr

English :

Come and discover the wonders of the Universe with the AstroClub Charentais.

German :

Entdecken Sie mit dem AstroClub Charentais die Wunder des Universums.

Italiano :

Venite a scoprire le meraviglie dell’Universo con l’AstroClub Charentais.

Espanol :

Venga a descubrir las maravillas del Universo con el AstroClub Charentais.

L’événement Nuit des étoiles Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême