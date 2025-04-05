Informations pratiques

Sévérac

Nuit des étoiles

Salle Galaxie Sévérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Nuit des étoiles Samedi 8 août 2026 à partir de 19h à la Salle Galaxie/Observatoire de Sévérac

Observation du Soleil en journée, visite de l’observatoire, expositions, diaporama, observations du ciel nocturne en soirée

Echange avec les membres de l’association

Une quinzaine de télescopes sur le site, commentaires guidés et présentation des constellations

Gratuit

Renseignements :

Voyager 3 Astronomie 02 40 15 58 86 ou 06 52 68 20 79

info@voyager3.com

Site internet http://www.voyager3.com .

Salle Galaxie Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Nuit des étoiles Sévérac a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44