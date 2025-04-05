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AGENDA · Sévérac

Nuit des étoiles Sévérac

samedi 8 août 2026 · Sévérac

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle Galaxie
Ville
44530 Sévérac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sévérac

Nuit des étoiles

Salle Galaxie Sévérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Nuit des étoiles Samedi 8 août 2026 à partir de 19h à la Salle Galaxie/Observatoire de Sévérac

Observation du Soleil en journée, visite de l’observatoire, expositions, diaporama, observations du ciel nocturne en soirée
Echange avec les membres de l’association
Une quinzaine de télescopes sur le site, commentaires guidés et présentation des constellations
Gratuit

Renseignements  :
Voyager 3 Astronomie 02 40 15 58 86 ou 06 52 68 20 79
info@voyager3.com
Site internet http://www.voyager3.com   .

Salle Galaxie Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Nuit des étoiles Sévérac a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44

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