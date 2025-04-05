Nuit des étoiles Sévérac
samedi 8 août 2026 · Sévérac
Informations pratiques
Sévérac
Nuit des étoiles
Salle Galaxie Sévérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Nuit des étoiles Samedi 8 août 2026 à partir de 19h à la Salle Galaxie/Observatoire de Sévérac
Observation du Soleil en journée, visite de l’observatoire, expositions, diaporama, observations du ciel nocturne en soirée
Echange avec les membres de l’association
Une quinzaine de télescopes sur le site, commentaires guidés et présentation des constellations
Gratuit
Renseignements :
Voyager 3 Astronomie 02 40 15 58 86 ou 06 52 68 20 79
info@voyager3.com
Site internet http://www.voyager3.com .
Salle Galaxie Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Nuit des étoiles Sévérac a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44
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