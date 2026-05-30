Nuit des étoiles, TerraViva – Espace socioculturel, Venerque

Nuit des étoiles Samedi 30 mai, 21h00 TerraViva – Espace socioculturel Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Petites animations et cofniseries sur place.

TerraViva – Espace socioculturel Venerque Venerque 31810 Haute-Garonne Occitanie https://www.venerque.fr/espace-socio-culturel/

Avant la tombée de la nuit, construction d’une carte du ciel réalisée par petits et grands. Chacun pourra le tester dès la nuit tombée et la garder pour une observation personnelle. Astronomie Nuit des étoiles