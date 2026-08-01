Nuit des étoiles Teyran
samedi 29 août 2026 · Teyran
Informations pratiques
Teyran
Nuit des étoiles
Place des Jonquières Teyran Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Levez les yeux et laissez-vous émerveiller par les secrets du ciel étoilé.
La municipalité propose une soirée d’observation du ciel en compagnie de l’association Ciel, mon ami . Au programme découverte du Soleil et de ses phénomènes, exploration du système solaire et de l’Univers à travers des images de la NASA, puis observation des étoiles et des pluies d’étoiles filantes des Géminides grâce à de puissants télescopes. Une belle occasion de partir à la rencontre des merveilles du ciel nocturne. .
Place des Jonquières Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 16 19 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Look up and let yourself be amazed by the secrets of the starry sky.
L’événement Nuit des étoiles Teyran a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup