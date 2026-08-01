Informations pratiques

Teyran

Nuit des étoiles

Place des Jonquières Teyran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Levez les yeux et laissez-vous émerveiller par les secrets du ciel étoilé.

La municipalité propose une soirée d’observation du ciel en compagnie de l’association Ciel, mon ami . Au programme découverte du Soleil et de ses phénomènes, exploration du système solaire et de l’Univers à travers des images de la NASA, puis observation des étoiles et des pluies d’étoiles filantes des Géminides grâce à de puissants télescopes. Une belle occasion de partir à la rencontre des merveilles du ciel nocturne. .

Place des Jonquières Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 16 19 19

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English :

Look up and let yourself be amazed by the secrets of the starry sky.

L’événement Nuit des étoiles Teyran a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup