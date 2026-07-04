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AGENDA · Valros

NUIT DES ETOILES Valros

vendredi 21 août 2026 · Valros

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
La Tour de Valros
Ville
34290 Valros
Département
Hérault
Tarif

Valros

NUIT DES ETOILES

La Tour de Valros Valros Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Venez profiter d’une soirée étoilée à la Tour de Valros, lors de la Nuit des Etoiles , organisée par l’association Les Amis de la Tour .
L’association Les Amis de la Tour vous invite à la fameuse Nuit des Etoiles !

Au programme

– 19h Prélude spécial éclipse !
– 20h Apéritif offert par l’association
– 20h30 Pique-nique tiré de votre sac
– 21h30 Présentation de Thierry Raffaelli Astronome, avec observation des étoiles, de la Lune et des planètes !

Que vous soyez seuls, entre amis ou en famille, venez nombreux profiter de ce moment convivial !   .

La Tour de Valros Valros 34290 Hérault Occitanie +33 6 20 69 40 92  christophemuratet@yahoo.fr

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English : NUIT DES ETOILES

Come enjoy a starry evening at the Valros Tower during the Night of the Stars, organized by the association Les Amis de la Tour.

L’événement NUIT DES ETOILES Valros a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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