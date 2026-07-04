NUIT DES ETOILES Valros
vendredi 21 août 2026 · Valros
Informations pratiques
Valros
NUIT DES ETOILES
La Tour de Valros Valros Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Venez profiter d’une soirée étoilée à la Tour de Valros, lors de la Nuit des Etoiles , organisée par l’association Les Amis de la Tour .
L’association Les Amis de la Tour vous invite à la fameuse Nuit des Etoiles !
Au programme
– 19h Prélude spécial éclipse !
– 20h Apéritif offert par l’association
– 20h30 Pique-nique tiré de votre sac
– 21h30 Présentation de Thierry Raffaelli Astronome, avec observation des étoiles, de la Lune et des planètes !
Que vous soyez seuls, entre amis ou en famille, venez nombreux profiter de ce moment convivial ! .
La Tour de Valros Valros 34290 Hérault Occitanie +33 6 20 69 40 92 christophemuratet@yahoo.fr
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English : NUIT DES ETOILES
Come enjoy a starry evening at the Valros Tower during the Night of the Stars, organized by the association Les Amis de la Tour.
L’événement NUIT DES ETOILES Valros a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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