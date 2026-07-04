Informations pratiques

Valros

NUIT DES ETOILES

La Tour de Valros Valros Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Venez profiter d’une soirée étoilée à la Tour de Valros, lors de la Nuit des Etoiles , organisée par l’association Les Amis de la Tour .

L’association Les Amis de la Tour vous invite à la fameuse Nuit des Etoiles !

Au programme

– 19h Prélude spécial éclipse !

– 20h Apéritif offert par l’association

– 20h30 Pique-nique tiré de votre sac

– 21h30 Présentation de Thierry Raffaelli Astronome, avec observation des étoiles, de la Lune et des planètes !

Que vous soyez seuls, entre amis ou en famille, venez nombreux profiter de ce moment convivial ! .

La Tour de Valros Valros 34290 Hérault Occitanie +33 6 20 69 40 92 christophemuratet@yahoo.fr

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English : NUIT DES ETOILES

Come enjoy a starry evening at the Valros Tower during the Night of the Stars, organized by the association Les Amis de la Tour.

L’événement NUIT DES ETOILES Valros a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34