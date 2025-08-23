Nuit des étoiles Vielle-Tursan

Nuit des étoiles Vielle-Tursan samedi 23 août 2025.

Vielle-Tursan Landes

17h30 atelier peinture (atelier 1h30) avec Pincel

19h quizz astronomie

20h repas (assiette crudités, chipo/ventrêche, haricots vert, salade de fruit) 13€

21h conférence sur le thème l’océan du ciel

21h30 observation des étoiles

06 85 25 84 48 .

Vielle-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 25 84 48

