Nuit des étoiles Vielle-Tursan
Nuit des étoiles Vielle-Tursan samedi 23 août 2025.
Vielle-Tursan Landes
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-23
2025-08-23
17h30 atelier peinture (atelier 1h30) avec Pincel
19h quizz astronomie
20h repas (assiette crudités, chipo/ventrêche, haricots vert, salade de fruit) 13€
21h conférence sur le thème l’océan du ciel
21h30 observation des étoiles
06 85 25 84 48 .
Vielle-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 25 84 48
