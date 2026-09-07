Nuit des étudiants du monde – MHNM Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
jeudi 1 octobre 2026 · Muséum d'Histoire Naturelle · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
Nuit des étudiants du monde – MHNM
Jeudi 1er octobre 2026 de 19h à 23h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01 23:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Rendez-vous au Muséum d’histoire naturelle !
Soirée réservée aux étudiants.
Pour célébrer la rentrée universitaire, la Ville de Marseille accueille la Nuit des Étudiants du Monde, organisée par l’association Sortie d’Amphi en partenariat avec le CROUS d’Aix-Marseille-Avignon.
Le temps d’une soirée, le Muséum d’histoire naturelle ouvre exceptionnellement ses portes en nocturne pour accueillir 450 étudiants internationaux et néo-arrivants.
Au programme : rencontres, découvertes, animations, musique et convivialité dans un cadre exceptionnel.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles, sur inscription sortiedamphi.fr .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
See you at the Natural History Museum!
For students only.
L’événement Nuit des étudiants du monde – MHNM Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-07 par Ville de Marseille
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