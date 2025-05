Nuit des forêts à Castelnau-Montratier – Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 14 juin 2025 16:00, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Lot

Nuit des forêts à Castelnau-Montratier Chemin de Clavel Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Début : 2025-06-14 16:00:00

fin : 2025-06-14 22:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Repenser notre lien à la nature, au vivant et redécouvrir nos forêts… telles sont les ambitions de l’événement organisé par le PETR Grand Quercy en partenariat avec Cœur de Forêt, le CNPF Occitanie, Shakti Doula, Juin Jardins, la Région Occitanie et l’Union Européenne pour les Nuits des forêts 2025.

Au programme ; balades, découverte de la sylviculture, des essences présentes dans le Lot, de la faune sauvage… ateliers, activités artistiques, dégustation de produits issus de nos forêts… Un programme riche et des activités gratuites qui s’adressent à tous les âges !

Au sujet de la forêt:

Cette forêt est située dans le massif du Quercy Blanc, situé sur la pointe Sud Ouest du département du Lot. Le chêne pubescent y est majoritaire avec 90% des peuplements forestiers. L’ensemble des sols calcimorphes, issus de calcaires lacustres aquitaniens et des molasses stampiennes, a été fractionné par un réseau dense de rivières s’écoulant vers la rive droite du Tarn et de la Garonne. C’est un paysage de plateaux plus ou moins ondulés et localement érodés, parsemés de friches et d’îlots boisés, se terminant au-dessus des vallées par des escarpements rocheux ou rocailleux frangés de boisements souvent clairs et chétifs. Les vallées sont à vocation agricole avec localement des boisements lâches donnant un aspect bocager. 13450 ha de boisements de production y sont recensés.

Son passé:

Depuis longtemps habité et cultivé, le Quercy Blanc abrite des constructions paysannes traditionnelles aux teintes pâles et dansantes, des toitures rosées aux murs blancs légèrement grisés. Ses paysages s’étirent en vallées parallèles bordées de coteaux de marnes souples aux pentes douces dominées par de petites corniches de calcaire plus dur. Suspendus, ces plateaux étroits et profondément découpés en plusieurs éperons, font la particularité de son relief à l’allure lobée d’une feuille de chêne. La forêt sur ce territoire y est récente.

Son présent:

Les deux principales caractéristiques foncières sont la nature privée et très morcelée.

La forêt est aujourd’hui très fragmentée, privée à 98%, avec plus de 50% de propriétaires ayant moins d’un hectare. Ces forêts sont plus associées à des bois par les habitants du territoire. Ces espaces forestiers, en constante progression, se retrouvent face à de nouveaux enjeux écologiques, climatiques, sanitaires et sociaux. De cela découle de nombreux défis

Le maintien des paysages au travers de la mise en place d’un équilibre entre la forêt,

l’agriculture et l’urbanisation. La déprise agricole, désormais importante sur ce territoire, favorise l’expansion des bois et forêts.

Des enjeux sociaux liés à une augmentation de la fréquentation de la forêt et au développement d’une vision sanctuarisée de la forêt par certains néo-ruraux. De plus, les habitants se questionnent de plus en plus sur la gestion de ces espaces.

Des risques d’incendies en lien avec le réchauffement climatique et une fréquentation

de la forêt croissante.

Des enjeux économiques forts car les forêts de ce territoire y sont actuellement peu valorisées et où la filière économique bois-forêt y est peu implantée.

Des enjeux environnementaux, notamment avec le nécessaire maintien en état et le développement des haies, favorisant la présence de biodiversité et limitant les glissements / érosions des sols en période de forte pluviométrie. Le sud du département, plus sec, est également un territoire où le dérèglement climatique impacte fortement la santé de la forêt et sa nécessaire évolution vers des essences plus résistantes et adaptées au niveau climat.

Afin de répondre à ces différents enjeux, et en lien avec les acteurs du territoire, le Grand Quercy a élaboré une Charte Forestière de Territoire (CFT). Issue de la loi d’Orientation sur la Forêt de juillet 2001, la CFT est une démarche de concertation initiée par les élus et acteurs du territoire, qui a pour finalité l’intégration de la forêt et de la filière bois dans les projets de développement du Grand Quercy. La CFT a pour objectifs la mise en place de stratégies territoriales, déclinées en un plan d’actions concret.

Son futur:

La charte forestière du Grand Quercy a pour ambition de soutenir les actions et stratégies visant à pérenniser les forêts et des services qu’elles nous rendent. Pour se faire, elle a pour enjeux

Améliorer la qualité des boisements et favoriser leur renouvellement.

Favoriser l’utilisation du bois local.

Informer et sensibiliser sur la forêt du territoire et les services rendus par les forêts.

16h00 19h00 Sur place, ateliers libres et en continu

16h00 17h00 Découverte des secrets de fabrication des préparations à base de plantes comestibles Clothilde Ferragut de Shakti Doula vous fera découvrir les plantes comestibles qui poussent dans nos forêts et dévoilera ses secrets pour réaliser de délicieuses préparations culinaires sauvages et gourmandes.

16h00 19h00 Echanges sur la gestion forestière le CNPF Occitanie se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions sur les principes de la gestion de la forêt, les aides existantes en direction des propriétaires, les différents documents de gestion…

16h00 19h00 Woodlab dans cet atelier participatif woodlab , animé par l’association Cœur de Forêt, venez découvrir l’utilisation d’outils manuels et les bancs à planer pour travailler le bois local. Après 45 minutes d’efforts environ, vous aurez la satisfaction de repartir avec votre bâton de marche en châtaignier ou en noisetier !

16h0 19h00 Atelier de fabrication de masques avec des éléments issus de la forêt mousse, brindilles, bâtons, plumes… venez vous confectionner un masque original et naturel avec ce que la forêt et ses habitants ont de plus beau à nous offrir.

16h00 19h00 Atelier de fabrication d’oiseaux en argile et exposition d’oiseaux du Lot en argile venez découvrir près de 150 oiseaux réalisés en argile qui font vivre annuellement ou ponctuellement les forêts lotoises et essayez-vous à la confection de l’un d’eux !

17h00 19h00 La balade en forêt et ses impromptus

Avec la complicité des techniciens forestiers du CNPF Occitanie et de l’association Cœur de Forêt, découvrez les différentes essences présentes dans la forêt d’Escayrac, le cycle de vie d’une forêt, les différentes façon de gérer une forêt (futaie régulière, irrégulière…), les signes de présence de la faune sur la parcelle, l’ambiance forestière…

La balade forestière sera ponctuée de 2 animations artistiques participatives et impromptues assurées par les artistes Arthur Sajas, Cathy Lucas et Alderic Doyen. Le contenu des performances artistiques sera découvert durant la balade !

Prévoir des chaussures de marche, des vêtements pour la pluie (selon météo).

19h00 20h30 Dégustation autour des plantes et de la forêt et pique-nique

Un apéritif forestier réalisé par Clothilde Ferragut vous sera offert par l’association Cœur de Forêt et le PETR Grand Quercy. Mets et breuvages surprenants seront au menu !

Nous invitons les participants à prévoir leur pique-nique. Pas de vente de nourriture ni boisson sur place. Pensez à vous munir d’un sac pour récupérer vos déchets !

20h30 21h00 Lecture musicale avec la Compagnie Les Atlantes

La Compagnie les Atlantes, en résidence de territoire pour l’année 2025 sur le Grand Quercy, arpente les paysages et rencontre les habitants avec l’objectif de créer de nouveaux récits partagés à partir des histoires locales, contes, légendes, faits divers…

La lecture musicale qui vous sera proposée est ainsi une étape à mi-parcours d’une création collective sur les thèmes d’habiter un territoire et le bien-être qui en résulte.

21h15 22h00 Ecoute et observation de la forêt au crépuscule

A la tombée de la nuit, éveillez vos sens d’observation et d’écoute en venant découvrir le ballet des animaux diurnes laissant progressivement la place aux animaux nocturnes avec les commentaires avisés des techniciens forestiers du CNPF Occitanie et de Cœur de Forêt.

Prévoir des chaussures de marche, des vêtements pour la pluie (selon météo) et une lampe torche ou frontale pour le retour.

Réservation https://forms.gle/onqnKs6AvGRqVt6z7

Pensez à prendre des vêtements adaptés pour les sorties nature, et un pique-nique pour la soirée .

Chemin de Clavel

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie

English :

Rethinking our relationship with nature and the living world, and rediscovering our forests? these are the ambitions of the event organized by PETR Grand Quercy in partnership with C?ur de Forêt, CNPF Occitanie, Shakti Doula, Juin Jardins, the Occitanie Region and the European Union for the Nuits des forêts 2025.

On the program: walks, discovery of forestry, species present in the Lot, wildlife? workshops, artistic activities, tasting of products from our forests? A rich program of free activities for all ages!

About the forest:

This forest is located in the Quercy Blanc massif, on the south-western tip of the Lot département. Pubescent oak predominates, accounting for 90% of the forest stands. The calcimorphic soils, derived from Aquitanian lacustrine limestone and Stampian molasses, have been broken up by a dense network of rivers flowing towards the right bank of the Tarn and Garonne rivers. This is a landscape of more or less undulating and locally eroded plateaus, dotted with wasteland and wooded islands, ending above the valleys in rocky or stony escarpments fringed with often light, sparse woodland. The valleys are farmed, with local woodlands giving a bocage appearance. 13450 ha of productive woodland have been recorded.

Its past:

Long inhabited and cultivated, Quercy Blanc is home to traditional farm buildings in pale, dancing hues, from pinkish roofs to lightly grayed white walls. Its landscapes stretch out in parallel valleys bordered by soft marl hillsides with gentle slopes dominated by small ledges of harder limestone. Suspended, these narrow plateaus, deeply cut into several spurs, give the area its distinctive oak-leaf lobed relief. Forests in this area are a recent phenomenon.

Its present:

The two main characteristics of the land are that it is privately owned and highly fragmented.

Today, the forest is highly fragmented, 98% private, with over 50% of owners having less than one hectare. These forests are more closely associated with woods by local residents. These forest areas, which are constantly expanding, are facing new ecological, climatic, health and social challenges. These challenges include

Maintaining the landscape by striking a balance between forestry, agriculture and urbanization,

agriculture and urbanization. Agricultural abandonment, which is now significant in this region, is encouraging the expansion of woods and forests.

Social issues linked to increased use of the forest and the development of a « sanctuarized » vision of the forest by certain neo-ruralists. In addition, local residents are increasingly questioning the management of these areas.

The risk of wildfire due to global warming and the growing number of people

forest use.

High economic stakes, as the area?s forests are currently under-utilized and the wood-forest sector is not well established.

Environmental issues, in particular the need to maintain and develop hedgerows, which encourage biodiversity and limit soil slippage and erosion during periods of heavy rainfall. The drier south of the department is also an area where climate change is having a major impact on the health of the forest and its need to evolve towards more resistant species adapted to the climate.

In response to these challenges, and in conjunction with local stakeholders, Grand Quercy has drawn up a Charte Forestière de Territoire (CFT). A result of the July 2001 Forest Orientation Act, the CFT is a consultative process initiated by local elected officials and stakeholders, with the aim of integrating the forest and timber industry into the development projects of Grand Quercy. The CFT aims to establish territorial strategies, which are then translated into concrete action plans.

Its future:

The aim of the Grand Quercy Forest Charter is to support actions and strategies designed to ensure the long-term future of the region?s forests and the services they provide. To achieve this, it aims to

Improve the quality of woodlands and encourage their renewal.

Encourage the use of local wood.

Inform and raise awareness of local forests and the services they provide.

German :

Unsere Beziehung zur Natur und zum Lebendigen überdenken und unsere Wälder wiederentdecken das sind die Ziele der Veranstaltung, die vom PETR Grand Quercy in Zusammenarbeit mit C?ur de Forêt, dem CNPF Occitanie, Shakti Doula, Juin Jardins, der Region Occitanie und der Europäischen Union für die Waldnächte 2025 organisiert wird.

Auf dem Programm stehen Spaziergänge, Entdeckung der Forstwirtschaft, der im Lot vorkommenden Baumarten, der wilden Fauna, Workshops, künstlerische Aktivitäten, Verkostung von Produkten aus unseren Wäldern? Ein reichhaltiges Programm mit kostenlosen Aktivitäten für alle Altersgruppen!

Über den Wald:

Dieser Wald befindet sich im Massif du Quercy Blanc, das im Südwesten des Departements Lot liegt. Die Flaumeiche ist mit 90% der Waldbestände die vorherrschende Baumart. Die kalkimorphen Böden, die aus aquitanischen Seekalken und stampischen Molassen entstanden sind, wurden durch ein dichtes Netz von Flüssen, die am rechten Ufer des Tarn und der Garonne fließen, zerteilt. Die Landschaft besteht aus mehr oder weniger stark gewellten und örtlich erodierten Hochebenen, die mit Brachland und bewaldeten Inseln durchsetzt sind und oberhalb der Täler in felsigen oder steinigen Steilhängen enden, die von oftmals lichten und kargen Wäldern gesäumt werden. Die Täler sind landwirtschaftlich geprägt und weisen örtlich lockere Wälder auf, die einen bocageartigen Charakter haben. es gibt 13450 ha Nutzwälder.

Seine Vergangenheit:

Das Quercy Blanc ist seit langem bewohnt und bewirtschaftet und beherbergt traditionelle Bauernhäuser in blassen und tanzenden Farbtönen, rosafarbene Dächer und weiße, leicht ergraute Wände. Die Landschaft erstreckt sich über parallel verlaufende Täler, die von sanften Mergelhängen gesäumt sind, die von kleinen Vorsprüngen aus härterem Kalkstein dominiert werden. Diese schmalen, tief eingeschnittenen Plateaus, die in mehrere Sporne gegliedert sind, machen die Besonderheit des Reliefs aus, das wie ein Eichenblatt gelappt ist. Der Wald in diesem Gebiet ist neu.

Seine Gegenwart:

Die beiden wichtigsten Merkmale des Landes sind die private Natur und die starke Fragmentierung.

Der Wald ist heute stark fragmentiert und zu 98 % in Privatbesitz, wobei mehr als 50 % der Eigentümer weniger als einen Hektar Land besitzen. Diese Wälder werden von den Bewohnern des Gebiets eher mit Wäldern in Verbindung gebracht. Diese ständig wachsenden Waldflächen sehen sich mit neuen ökologischen, klimatischen, gesundheitlichen und sozialen Herausforderungen konfrontiert. Daraus ergeben sich zahlreiche Herausforderungen:

Die Erhaltung der Landschaften durch die Schaffung eines Gleichgewichts zwischen Wald,

der Landwirtschaft und der Urbanisierung. Die Aufgabe der Landwirtschaft, die in diesem Gebiet mittlerweile eine große Rolle spielt, begünstigt die Ausbreitung von Wäldern und Forsten.

Soziale Herausforderungen im Zusammenhang mit einer Zunahme der Waldbesucher und der Entwicklung einer « heiligen » Vision des Waldes durch einige Neo-Ruralisten. Darüber hinaus stellen die Einwohner zunehmend Fragen zur Verwaltung dieser Gebiete.

Brandrisiken in Verbindung mit der globalen Erwärmung und einer zunehmenden Nutzung des Waldes

der zunehmenden Waldnutzung.

Starke wirtschaftliche Herausforderungen, da die Wälder in diesem Gebiet derzeit kaum genutzt werden und die Holz-Forst-Wirtschaftsbranche kaum etabliert ist.

Umweltprobleme, insbesondere durch die notwendige Erhaltung und Entwicklung von Hecken, die die Biodiversität fördern und Bodenrutschungen/Erosionen in Zeiten starker Regenfälle begrenzen. Der trockenere Süden des Departements ist ebenfalls ein Gebiet, in dem sich der Klimawandel stark auf die Gesundheit der Wälder und die notwendige Entwicklung hin zu widerstandsfähigeren und an das Klima angepassten Baumarten auswirkt.

Um diesen verschiedenen Herausforderungen gerecht zu werden, hat das Grand Quercy in Zusammenarbeit mit den Akteuren des Gebiets eine Waldcharta für das Gebiet (Charte Forestière de Territoire, CFT) ausgearbeitet. Die CFT, die aus dem Gesetz zur Ausrichtung der Forstwirtschaft vom Juli 2001 hervorgegangen ist, ist ein von den gewählten Vertretern und Akteuren des Gebiets initiierter Abstimmungsprozess, der zum Ziel hat, den Wald und die Holzwirtschaft in die Entwicklungsprojekte des Grand Quercy zu integrieren. Die Ziele der CFT sind die Einführung von territorialen Strategien, die in einen konkreten Aktionsplan umgesetzt werden.

Seine Zukunft:

Die Forstcharta des Grand Quercy soll Aktionen und Strategien unterstützen, die auf die Nachhaltigkeit der Wälder und ihrer Leistungen für uns abzielen. Um dies zu erreichen, hat sie folgende Ziele:

Verbesserung der Qualität der Aufforstung und Förderung ihrer Erneuerung.

Die Verwendung von lokalem Holz fördern.

Information und Aufklärung über die Wälder der Region und die von den Wäldern erbrachten Leistungen.

Italiano :

Ripensare il nostro rapporto con la natura e il mondo vivente e riscoprire le nostre foreste: sono queste le ambizioni dell’evento organizzato dal PETR Grand Quercy in collaborazione con C?ur de Forêt, il CNPF Occitanie, Shakti Doula, Juin Jardins, la Regione Occitania e l’Unione Europea per le Nuits des forêts 2025.

In programma: passeggiate, scoperta della silvicoltura, delle specie presenti nel Lot, della fauna selvatica, ecc. laboratori, attività artistiche, degustazione di prodotti delle nostre foreste, ecc Un ricco programma di attività gratuite per tutte le età!

Informazioni sulla foresta:

Questa foresta si trova nel massiccio del Quercy Blanc, all’estremità sud-occidentale del dipartimento del Lot. Predomina la quercia pubescente, che rappresenta il 90% dei popolamenti forestali. I suoli calcimorfici, derivati dal calcare lacustre aquitano e dalla melassa timpanica, sono stati disgregati da una fitta rete di fiumi che scorrono verso la riva destra del Tarn e della Garonna. Si tratta di un paesaggio di altopiani più o meno ondulati e localmente erosi, punteggiati da incolti e macchie di bosco, che terminano al di sopra delle valli in scarpate rocciose o pietrose, orlate da boschi spesso leggeri e radi. Le valli sono utilizzate per scopi agricoli, con boschi locali che conferiscono un aspetto di bocage. nell’area ci sono 13.450 ettari di boschi produttivi.

Il suo passato:

Abitato e coltivato da tempo, il Quercy Blanc ospita edifici agricoli tradizionali dalle tonalità chiare e danzanti, con tetti rosa e pareti bianche leggermente grigiastre. I suoi paesaggi si estendono in valli parallele delimitate da colline di morbida marna con dolci pendii dominati da piccole cenge di calcare più duro. Sospesi, questi stretti altopiani, tagliati profondamente in diversi speroni, danno alla zona il suo caratteristico rilievo lobato a foglie di quercia. La foresta in questo territorio è recente.

Il suo presente:

Le due caratteristiche principali del territorio sono la proprietà privata e l’elevata frammentazione.

Oggi la foresta è altamente frammentata, per il 98% privata, e oltre il 50% dei proprietari possiede meno di un ettaro. Queste foreste sono più comunemente associate ai boschi dai residenti locali. Queste foreste, in costante crescita, devono affrontare nuove sfide ecologiche, climatiche, sanitarie e sociali. Queste sfide includono

Mantenere il paesaggio trovando un equilibrio tra foresta, agricoltura e sviluppo urbano,

agricoltura e urbanizzazione. L’abbandono dell’agricoltura, oggi significativo in quest’area, sta favorendo l’espansione di boschi e foreste.

Problemi sociali legati all’aumento del numero di persone che visitano la foresta e allo sviluppo di una visione « santuariale » della foresta da parte di alcuni neo-ruralisti. Inoltre, i residenti locali si interrogano sempre più sulla gestione di queste aree.

Il rischio di incendi a causa del riscaldamento globale e del crescente utilizzo della foresta

uso della foresta.

Forti questioni economiche, poiché le foreste di quest’area sono attualmente sottoutilizzate e l’industria del legno/foresta non è ben avviata.

Questioni ambientali, in particolare con la necessità di mantenere e sviluppare le siepi, che favoriscono la biodiversità e limitano gli smottamenti e l’erosione del suolo durante i periodi di forti precipitazioni. Il sud più arido del dipartimento è anche un’area in cui il cambiamento climatico sta avendo un forte impatto sulla salute della foresta e sulla necessità di sviluppare specie più resistenti e adattate al clima.

In risposta a queste sfide, e in collaborazione con le parti interessate locali, il Grand Quercy ha elaborato una Carta Forestale Territoriale (CFT). Frutto della legge di orientamento forestale del luglio 2001, la CFT è un processo di consultazione avviato dai rappresentanti eletti locali e dalle parti interessate, con l’obiettivo di integrare l’industria forestale e del legno nei progetti di sviluppo del Grand Quercy. Gli obiettivi del CFT sono l’attuazione di strategie regionali, che vengono poi tradotte in un piano d’azione concreto.

Il suo futuro:

L’obiettivo della Carta forestale del Grand Quercy è quello di sostenere azioni e strategie volte a garantire il futuro a lungo termine delle foreste e dei servizi che esse forniscono. Per raggiungere questo obiettivo, le sfide sono

Migliorare la qualità dei boschi e incoraggiare il loro rinnovamento.

Incoraggiare l’uso di legno locale.

Informare e sensibilizzare sulle foreste della regione e sui servizi che esse forniscono.

Espanol :

Repensar nuestra relación con la naturaleza y el mundo vivo y redescubrir nuestros bosques… estas son las ambiciones del evento organizado por el PETR Grand Quercy en colaboración con Cœur de Forêt, el CNPF Occitanie, Shakti Doula, Juin Jardins, la Región Occitanie y la Unión Europea para las Nuits des forêts 2025.

En el programa: paseos, descubrimiento de la silvicultura, especies presentes en el Lot, fauna salvaje, etc. talleres, actividades artísticas, degustación de productos de nuestros bosques, etc Un rico programa de actividades gratuitas para todas las edades

Acerca del bosque:

Este bosque está situado en el macizo del Quercy Blanc, en el extremo suroeste del departamento del Lot. Predomina el roble pubescente, que representa el 90% de las masas forestales. Los suelos calcimórficos, derivados de la caliza lacustre aquitana y de la melaza de Stampian, han sido roturados por una densa red de ríos que fluyen hacia la orilla derecha de los ríos Tarn y Garona. Se trata de un paisaje de mesetas más o menos onduladas y localmente erosionadas, salpicadas de barbechos y manchas de bosque, que terminan por encima de los valles en escarpes rocosos o pedregosos bordeados de bosques a menudo ligeros y ralos. Los valles se utilizan con fines agrícolas, con bosques locales que dan un aspecto de bocage. la superficie forestal productiva es de 13.450 hectáreas.

Su pasado:

Habitada y cultivada desde hace mucho tiempo, Quercy Blanc alberga construcciones agrícolas tradicionales de tonos pálidos y danzantes, con tejados rosados y paredes blancas ligeramente grisáceas. Sus paisajes se extienden en valles paralelos bordeados por laderas de suave marga con suaves pendientes dominadas por pequeños salientes de caliza más dura. Suspendidas, estas mesetas estrechas, cortadas profundamente en varios espolones, confieren a la zona su característico relieve lobulado de hojas de roble. El bosque de este territorio es reciente.

Su presente:

Las dos características principales del terreno son que es de propiedad privada y que está muy fragmentado.

En la actualidad, el bosque está muy fragmentado, es privado en un 98%, y más del 50% de los propietarios tienen menos de una hectárea. Los residentes locales suelen asociar estos bosques con arboledas. Estos bosques, en constante crecimiento, se enfrentan a nuevos retos ecológicos, climáticos, sanitarios y sociales. Estos retos incluyen

Mantener el paisaje logrando un equilibrio entre el bosque, la agricultura y la urbanización,

la agricultura y la urbanización. El abandono de la agricultura, que ya es significativo en esta zona, está favoreciendo la expansión de bosques y selvas.

Cuestiones sociales relacionadas con el aumento del número de personas que visitan el bosque y el desarrollo de una visión « santuario » del bosque por parte de ciertos neorruralistas. Además, los residentes locales cuestionan cada vez más la gestión de estas zonas.

El riesgo de incendios forestales como consecuencia del calentamiento global y el creciente uso del bosque

uso de los bosques.

Fuertes cuestiones económicas, ya que los bosques de esta zona están actualmente infrautilizados y la industria maderera y forestal no está bien asentada.

Cuestiones medioambientales, en particular con la necesidad de mantener y desarrollar los setos, que favorecen la biodiversidad y limitan los corrimientos de tierra/erosión del suelo durante los periodos de fuertes lluvias. El sur del departamento, más seco, es también una zona en la que el cambio climático está teniendo un gran impacto en la salud del bosque y en su necesidad de desarrollar especies más resistentes y adaptadas al clima.

En respuesta a estos retos, y en colaboración con las partes interesadas locales, el Gran Quercy ha elaborado una Carta Forestal Territorial (CFT). Resultado de la Ley de Orientación Forestal de julio de 2001, la CFT es un proceso de consulta iniciado por los representantes electos locales y las partes interesadas, con el objetivo de integrar la industria forestal y maderera en los proyectos de desarrollo de Gran Quercy. Los objetivos del CFT son poner en marcha estrategias regionales, que luego se traducen en un plan de acción concreto.

Su futuro:

El objetivo de la Carta Forestal de Gran Quercy es apoyar acciones y estrategias destinadas a garantizar el futuro a largo plazo de los bosques y los servicios que prestan. Para lograrlo, los retos son

Mejorar la calidad de los bosques y fomentar su renovación.

Fomentar el uso de la madera local.

Informar y concienciar sobre los bosques de la región y los servicios que prestan.

