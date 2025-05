Nuit des Forêts à la Carrière Chéret – Ambrault, 21 juin 2025 18:00, Ambrault.

Indre

Nuit des Forêts à la Carrière Chéret Ambrault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Au cours de la carrière, venez découvrir l’histoire du site et la richesse qu’il abrite à travers de petits ateliers animés, suivis d’un pique-nique tiré du sac. Puis nous déambulerons à travers la forêt, à la tombée de la nuit, accompagnés de la compagnie théâtrale de la Rouiche.

Ambrault 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

English :

Over the course of the quarry, come and discover the history of the site and the riches it harbors, through animated workshops, followed by a picnic. Then we’ll stroll through the forest at dusk, accompanied by the Rouiche theater company.

German :

Im Laufe des Steinbruchs lernen Sie die Geschichte des Ortes und den Reichtum, den er beherbergt, in kleinen animierten Workshops kennen, gefolgt von einem Picknick aus dem Rucksack. Anschließend wandern wir bei Einbruch der Dunkelheit durch den Wald, begleitet von der Theatergruppe La Rouiche.

Italiano :

Nel corso della cava, venite a scoprire la storia del sito e le sue ricchezze attraverso una serie di vivaci laboratori, seguiti da un picnic al sacco. Poi, al calar della sera, passeggeremo nella foresta accompagnati dalla compagnia teatrale Rouiche.

Espanol :

A lo largo de la cantera, venga a descubrir la historia del lugar y las riquezas que alberga a través de una serie de animados talleres, seguidos de un picnic para llevar. A continuación, daremos un paseo por el bosque al caer la noche, acompañados por la compañía de teatro Rouiche.

