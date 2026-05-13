Hostens

Nuit des forêts

Domaine départemental Gérard Lagors Hostens Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05

20h00 22h00 Balades guidées variées à l’écoute des vivants

– Balades guidées à pied une immersion pour découvrir la faune, la flore et les équilibres vivants de la forêt landaise.

– Bain de forêt en famille, à partir de 6 ans

– Bain de forêt tout public, à partir de 12 ans

– Balades en canoë

– Balade en VTT naturaliste, à partir de 12 ans, sur réservation

22h15 23h30 Nocturnes Concert au casque entre faune et jazz électro

Une expérience sonore immersive mêlant sons de la nature et univers jazz électro, pour laisser l’imaginaire s’envoler vers ce monde mystérieux. Pensez à apporter une couverture et une lampe frontale pour profiter pleinement du concert. À partir de 8 ans Accès PMR. .

Domaine départemental Gérard Lagors Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79

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English : Nuit des forêts

L’événement Nuit des forêts Hostens a été mis à jour le 2026-05-13 par La Gironde du Sud