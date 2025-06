NUIT DES JEUX MUSÉE DE L’ÉPHÉBE Agde 17 juillet 2025 07:00

Hérault

NUIT DES JEUX MUSÉE DE L'ÉPHÉBE
Avenue des Hallebardes
Agde
Hérault

Début : 2025-07-17

fin : 2025-08-14

2025-07-17

2025-07-24

2025-08-07

2025-08-14

Nuit des jeux vous invite pour un Escape Game ainsi qu’une visite et dégustation nocturne du musée.

NUIT DES JEUX

MUSÉE DE L’ÉPHÈBE ET D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE

réservations au 04 67 94 69 60

15h00 > minuit

ESCAPE GAME « Une Nuit au Musée »

Étudiants en archéologie, vous travaillez la nuit sur les collections du Musée de l’Éphèbe. Soudainement, un dysfonctionnement dans la sécurité incendie déclenche le verrouillage de toutes les salles. Vous vous retrouvez coincés dans les réserves, avec seulement 45 minutes d’oxygène pour survivre. Résolvez toutes les énigmes pour trouver le code de déverrouillage des portes et sortir du Musée!

6 séances de jeu 15 h 00/16 h 00/20 h 00/21 h 00/22 h 00/23 h 00

tout public, durée: 45 min, limité à 15 personnes par séance

Tarif: 10 € adulte, 5 € enfant, réservation obligatoire.

20h00 > minuit

NOCTURNE AU MUSÉE

Lors d’une belle soirée d’été, venez découvrir les collections permanentes du Musée de l’Ephèbe. Des producteurs locaux seront aussi présents pour vous faire déguster, en toute convivialité, leurs vins, huiles d’olive et miels.

tout public

tarifs d’entrée en vigueur .

Avenue des Hallebardes

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 69 60

English :

Nuit des jeux invites you to an Escape Game and a nocturnal tour and tasting of the museum.

German :

Nuit des jeux lädt Sie zu einem Escape Game sowie zu einer nächtlichen Besichtigung und Verkostung des Museums ein.

Italiano :

La Nuit des jeux vi invita a partecipare a un Escape Game e a una visita e degustazione notturna del museo.

Espanol :

Nuit des jeux le invita a participar en un Juego de Escape y en una visita nocturna y degustación del museo.

