Nuit des livres Harry Potter Bort-les-Orgues

Nuit des livres Harry Potter

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-02-07

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Une après-midi exceptionnelle avec deux ateliers reliure et le grand quiz national.

Atelier reliure dès 8 ans création d’une enveloppe-carte Harry Potter ou d’un mini livre de 14h30 à 15h45 (10€ par personne sur réservation)

Atelier reliure ados/adultes mini livre de sorts relié de 16h à 17h30 (15€ par personne sur réservation)

Quizz de 18h à 19h30, gratuit sur réservation .

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17 librairieprologue@hotmail.com

