Nuit des livres Harry Potter Coloriage et puzzle participatif, jeux… Landivisiau

Début : 2026-02-18 11:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
La Bibliothèque municipale Xavier-Grall vous invite à plonger
dans l’univers magique de Harry Potter à l’occasion d’une série
d’animations exceptionnelles pendant les vacances d’hiver. Sorciers,
sorcières, Moldus et Cracmols vous êtes tous les bienvenus !
Une journée placée sous le signe de la créativité et du jeu avec de
nombreuses animations en continu:
Coloriage et puzzle participatif, jeux, activités, bourse d’échanges autour de l’univers de Harry, lecture du célèbre conteur Beedle Le Barde à 11h00.
Tout public
Renseignements et inscriptions bm@landivisiau.fr 02.98.68.39.37 .
Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37
