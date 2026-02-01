Nuit des livres Harry Potter Coloriage et puzzle participatif, jeux… Landivisiau

Nuit des livres Harry Potter Coloriage et puzzle participatif, jeux…

Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau Finistère

La Bibliothèque municipale Xavier-Grall vous invite à plonger

dans l’univers magique de Harry Potter à l’occasion d’une série

d’animations exceptionnelles pendant les vacances d’hiver. Sorciers,

sorcières, Moldus et Cracmols vous êtes tous les bienvenus !

Une journée placée sous le signe de la créativité et du jeu avec de

nombreuses animations en continu:

Coloriage et puzzle participatif, jeux, activités, bourse d’échanges autour de l’univers de Harry, lecture du célèbre conteur Beedle Le Barde à 11h00.

Tout public

Renseignements et inscriptions bm@landivisiau.fr 02.98.68.39.37 .

Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37

