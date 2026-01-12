Nuit des Livres Harry Potter Bibliothèque Cuiseaux
Nuit des Livres Harry Potter
Bibliothèque 34 rue Saint Thomas Cuiseaux Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-02-07 15:00:00
2026-02-07
Que vous soyez Serdaigle, Serpentard, Poufsouffle ou Gryffondor, participez au Grand Tournoi des Livres Harry Potter. Plongez dans le monde merveilleux de Poudlard et perfectionnez vos sortilèges, pour gagner votre place pour la Finale nationale à Paris. En partenariat avec la Librairie le Forum. .
Bibliothèque 34 rue Saint Thomas Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 71 00 12 bibli.cuiseaux@blintercom.fr
English : Nuit des Livres Harry Potter
