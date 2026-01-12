Nuit des Livres Harry Potter Bibliothèque Cuiseaux

Nuit des Livres Harry Potter

Bibliothèque 34 rue Saint Thomas Cuiseaux Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Que vous soyez Serdaigle, Serpentard, Poufsouffle ou Gryffondor, participez au Grand Tournoi des Livres Harry Potter. Plongez dans le monde merveilleux de Poudlard et perfectionnez vos sortilèges, pour gagner votre place pour la Finale nationale à Paris. En partenariat avec la Librairie le Forum. .

Bibliothèque 34 rue Saint Thomas Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 71 00 12 bibli.cuiseaux@blintercom.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit des Livres Harry Potter

L’événement Nuit des Livres Harry Potter Cuiseaux a été mis à jour le 2026-01-12 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II