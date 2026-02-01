Nuit des livres Harry Potter Examen B.U.S.E Landivisiau
Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau Finistère
Début : 2026-02-21 17:00:00
La Bibliothèque municipale Xavier-Grall vous invite à plonger
dans l’univers magique de Harry Potter à l’occasion d’une série
d’animations exceptionnelles pendant les vacances d’hiver. Sorciers,
sorcières, Moldus et Cracmols vous êtes tous les bienvenus !
Les apprentis sorciers pourront tenter de décrocher leur examen
de B.U.S.E. lors d’une animation spéciale inspirée du célèbre
cursus de Poudlard. Révisions vivement conseillées !
Tout public
Renseignements et inscriptions bm@landivisiau.fr 02.98.68.39.37 .
