Nuit des livres Harry Potter Quiz, goûter et défilé Landivisiau

Nuit des livres Harry Potter Quiz, goûter et défilé

Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau Finistère

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

La Bibliothèque municipale Xavier-Grall vous invite à plonger

dans l’univers magique de Harry Potter à l’occasion d’une série

d’animations exceptionnelles pendant les vacances d’hiver. Sorciers,

sorcières, Moldus et Cracmols vous êtes tous les bienvenus !

Pour ouvrir les festivités, place à une après-midi spéciale Harry

Potter avec un quiz interactif sur Kahoot pour tester vos

connaissances sur la saga. L’après-midi se poursuivra autour d’un

goûter convivial, avant de se terminer par un grand défilé de costumes.

Les plus beaux costumes seront récompensés, alors sortez

vos plus belles robes de sorcier !

Quiz 15h00

Gouter 15h45

Défilé 16h00

Tout public

Renseignements et inscriptions bm@landivisiau.fr 02.98.68.39.37 .

Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37

