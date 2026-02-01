Nuit des livres Harry Potter Quiz, goûter et défilé Landivisiau
Nuit des livres Harry Potter Quiz, goûter et défilé Landivisiau mardi 17 février 2026.
Nuit des livres Harry Potter Quiz, goûter et défilé
Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau Finistère
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17
La Bibliothèque municipale Xavier-Grall vous invite à plonger
dans l’univers magique de Harry Potter à l’occasion d’une série
d’animations exceptionnelles pendant les vacances d’hiver. Sorciers,
sorcières, Moldus et Cracmols vous êtes tous les bienvenus !
Pour ouvrir les festivités, place à une après-midi spéciale Harry
Potter avec un quiz interactif sur Kahoot pour tester vos
connaissances sur la saga. L’après-midi se poursuivra autour d’un
goûter convivial, avant de se terminer par un grand défilé de costumes.
Les plus beaux costumes seront récompensés, alors sortez
vos plus belles robes de sorcier !
Quiz 15h00
Gouter 15h45
Défilé 16h00
Tout public
Renseignements et inscriptions bm@landivisiau.fr 02.98.68.39.37 .
Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37
