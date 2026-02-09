Nuit des lumières à Trôo Troo
samedi 28 mars 2026
Nuit des lumières à Trôo
Troo Loir-et-Cher
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 23:00:00
2026-03-28
La cité médiévale et troglodytique sera éclairée avec plus de 4200 bougies, installée entre 19h et 20h, tous les 1 m dans toutes les rues, escaliers, chemins et impasses.
De plus, des animations seront présentes (en cours d’organisation), ainsi que des visites de caves privée
8ème Nuit des lumières à Trôo. Venez déambuler dans la cité médiévale et troglodytique toute la soirée et laissez vous envoûter par le charme de ce village illuminé exceptionnellement par plus de 4 200 bougies. Ruelles, chemins, escaliers, tous seront éclairés à la bougie. Visites commentées nocturnes de caves à 20h, 20h15, 20h30 et 20h45. Réservations obligatoires. Plusieurs animations et stands seront présents.
De plus, des animations seront présentes (en cours d’organisation), ainsi que des visites de caves privées (uniquement sur réservation). .
Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 38 associationaucoeurdetroo@gmail.com
