Nuit des lumières à Trôo

Troo Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Nuit des lumières ! La cité médiévale et troglodytique sera éclairée avec plus de 4200 bougies, installée entre 19h et 20h, tous les 1 m dans toutes les rues, escaliers, chemins et impasses.

De plus, des animations seront présentes (en cours d’organisation), ainsi que des visites de caves privée

8ème Nuit des lumières à Trôo. Venez déambuler dans la cité médiévale et troglodytique toute la soirée et laissez vous envoûter par le charme de ce village illuminé exceptionnellement par plus de 4 200 bougies. Ruelles, chemins, escaliers, tous seront éclairés à la bougie. Visites commentées nocturnes de caves à 20h, 20h15, 20h30 et 20h45. Réservations obligatoires. Plusieurs animations et stands seront présents.

De plus, des animations seront présentes (en cours d’organisation), ainsi que des visites de caves privées (uniquement sur réservation). .

Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 38 associationaucoeurdetroo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

6th Night of Lights!

L’événement Nuit des lumières à Trôo Troo a été mis à jour le 2026-02-09 par OT de Vendome Territoires Vendomois