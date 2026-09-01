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Nuit des lumières – Édition d’automne 2026 Valloire-sur-Cisse

samedi 19 septembre 2026 · Valloire-sur-Cisse

Nuit des lumières – Édition d’automne 2026 Valloire-sur-Cisse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Chez Flo & Marc
Ville
41150 Valloire-sur-Cisse
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Gratuit

Valloire-sur-Cisse

Nuit des lumières – Édition d’automne 2026

Chez Flo & Marc Valloire-sur-Cisse Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-20 23:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À la tombée de la nuit, découvrez le jardin autrement à travers un parcours lumineux et une atmosphère féerique au cœur du Val de Loire.
Les Nuits des Lumières – Édition d’automne 2026 invitent petits et grands à découvrir le jardin de F&M – Les hôtes de Chouzy-sur-Cisse sous un nouveau regard. À la tombée de la nuit, lumières et mises en scène transforment progressivement les différents espaces du jardin et accompagnent les visiteurs tout au long d’un parcours en accès libre. Une parenthèse lumineuse et conviviale pour célébrer l’arrivée de l’automne au cœur du Val de Loire.   .

Chez Flo & Marc Valloire-sur-Cisse 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 25 06 82 06  info@leshotesdechouzy.com

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English :

%C0 As night falls, discover the garden in a whole new way %E0 through a light-filled journey and a magical atmosphere in the heart of the Loire Valley.

L’événement Nuit des lumières – Édition d’automne 2026 Valloire-sur-Cisse a été mis à jour le 2026-09-05 par ADT41

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