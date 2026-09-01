Informations pratiques

Valloire-sur-Cisse

Nuit des lumières – Édition d’automne 2026

Chez Flo & Marc Valloire-sur-Cisse Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-20 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À la tombée de la nuit, découvrez le jardin autrement à travers un parcours lumineux et une atmosphère féerique au cœur du Val de Loire.

Les Nuits des Lumières – Édition d’automne 2026 invitent petits et grands à découvrir le jardin de F&M – Les hôtes de Chouzy-sur-Cisse sous un nouveau regard. À la tombée de la nuit, lumières et mises en scène transforment progressivement les différents espaces du jardin et accompagnent les visiteurs tout au long d’un parcours en accès libre. Une parenthèse lumineuse et conviviale pour célébrer l’arrivée de l’automne au cœur du Val de Loire. .

Chez Flo & Marc Valloire-sur-Cisse 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 25 06 82 06 info@leshotesdechouzy.com

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English :

%C0 As night falls, discover the garden in a whole new way %E0 through a light-filled journey and a magical atmosphere in the heart of the Loire Valley.

L’événement Nuit des lumières – Édition d’automne 2026 Valloire-sur-Cisse a été mis à jour le 2026-09-05 par ADT41