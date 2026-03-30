Nuit des monuments Jumilhac de fond en comble ! Place du Château Jumilhac-le-Grand

Nuit des monuments Jumilhac de fond en comble !

Place du Château Château de Jumilhac Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Depuis la grande Salle aux Chevaliers et ses décors de Kaamelott 2, où un apéritif vous sera servi, en passant par les cellier, cave et souterrain, vous êtes emmenés dans une exploration du Château jusqu’aux charpentes de ses toits féeriques !

Depuis la grande Salle aux Chevaliers et ses décors de Kaamelott 2, où un apéritif vous sera servi, en passant par les cellier, cave et souterrain, vous êtes emmenés dans une exploration du Château jusqu’aux charpentes de ses toits féeriques et découvrirez, exceptionnellement, en mode Urbex, des salles en cours ou en perspective de restauration, à la lumière de torches et bougies.

Au final 25 pièces pour un dépaysement total ! .

Place du Château Château de Jumilhac Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 22 97 69

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English : Nuit des monuments Jumilhac de fond en comble !

From the grand Salle aux Chevaliers and its Kaamelott 2 decor, where you’ll be served an aperitif, to the cellars and underground passages, you’ll be taken on an exploration of the Château right up to its magical roof timbers!

L’événement Nuit des monuments Jumilhac de fond en comble ! Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-28 par Isle-Auvézère