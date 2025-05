Nuit des Musées 2025 – Mouzon, 17 mai 2025 07:00, Mouzon.

Pour la Nuit européenne des Musées 2025, le Musée-Atelier du Feutre vous propose une visite guidée thématique autour de la famille Sommer. En effet, cette dernière s’est installée à Mouzon en 1880 pour ouvrir son usine de Feutre et ainsi faire vivre la ville de Mouzon pendant une centaines d’années. Profitez de l’évènement pour retracer l’histoire de cette famille mythique des Ardennes. Visite Guidée gratuite d’environ 30 minutes. Deux départs 18h et 19h

Place du Colombier

Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 19 91 museedufeutre@orange.fr

English :

For European Museum Night 2025, the Musée-Atelier du Feutre is offering a themed guided tour of the Sommer family. The Sommer family settled in Mouzon in 1880, opening its felt factory and bringing life to the town of Mouzon for hundreds of years. Take advantage of this event to retrace the history of this legendary Ardennes family. Free 30-minute guided tour. Two departures: 6pm and 7pm

German :

Anlässlich der Europäischen Museumsnacht 2025 bietet Ihnen das Musée-Atelier du Filutre eine thematische Führung rund um die Familie Sommer an. Diese ließ sich nämlich 1880 in Mouzon nieder, um ihre Filzfabrik zu eröffnen und so die Stadt Mouzon über Hunderte von Jahren am Leben zu erhalten. Nutzen Sie die Veranstaltung, um die Geschichte dieser legendären Familie aus den Ardennen nachzuvollziehen. Kostenlose geführte Tour von etwa 30 Minuten. Zwei Abfahrten: 18 Uhr und 19 Uhr

Italiano :

In occasione della Notte europea dei musei 2025, il Musée-Atelier du Feutre propone una visita guidata a tema sulla famiglia Sommer. La famiglia Sommer si stabilì a Mouzon nel 1880, aprendo una fabbrica di feltro e garantendo il sostentamento della città di Mouzon per centinaia di anni. Approfittate di questo evento per ripercorrere la storia di questa leggendaria famiglia delle Ardenne. Visita guidata gratuita della durata di circa 30 minuti. Due partenze: alle 18.00 e alle 19.00

Espanol :

Con motivo de la Noche Europea de los Museos 2025, el Musée-Atelier du Feutre ofrece una visita guiada temática sobre la familia Sommer. La familia Sommer se instaló en Mouzon en 1880, abrió una fábrica de fieltro y fue el sustento de la ciudad de Mouzon durante cientos de años. Aproveche esta ocasión para recorrer la historia de esta legendaria familia de las Ardenas. Visita guiada gratuita de unos 30 minutos de duración. Dos salidas: 18:00 y 19:00 h

