Nuit des musées 2026 à la forge musée Forge musée d’Etueffont Étueffont

Étueffont

Nuit des musées 2026 à la forge musée

Forge musée d’Etueffont 2 Rue de la Madeleine Étueffont Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Nous vous donnons rendez vous à l’occasion de la nuit des musées 2026 dans notre musée de la forge à Etueffont. Au programme démonstration de forge et visite libre du musée.

Entrée gratuite et buvette sur place. .

Forge musée d’Etueffont 2 Rue de la Madeleine Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 60 41 contact.forgemusee@gmail.com

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English : Nuit des musées 2026 à la forge musée

L’événement Nuit des musées 2026 à la forge musée Étueffont a été mis à jour le 2026-05-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)