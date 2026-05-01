Nuit des musées 2026 à la forge musée Forge musée d’Etueffont Étueffont
Nuit des musées 2026 à la forge musée Forge musée d’Etueffont Étueffont samedi 23 mai 2026.
Étueffont
Nuit des musées 2026 à la forge musée
Forge musée d’Etueffont 2 Rue de la Madeleine Étueffont Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Nous vous donnons rendez vous à l’occasion de la nuit des musées 2026 dans notre musée de la forge à Etueffont. Au programme démonstration de forge et visite libre du musée.
Entrée gratuite et buvette sur place. .
Forge musée d’Etueffont 2 Rue de la Madeleine Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 60 41 contact.forgemusee@gmail.com
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English : Nuit des musées 2026 à la forge musée
L’événement Nuit des musées 2026 à la forge musée Étueffont a été mis à jour le 2026-05-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)