Obernai

Nuit des musées 2026 Projection Les coulisses d’une renaissance

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez le film retraçant les grandes étapes de la restauration du château.

Découvrez le film retraçant les grandes étapes de la restauration du château.

Des premiers diagnostics aux gestes précis des artisans, plongez au cœur d’un chantier patrimonial exceptionnel et suivez la renaissance progressive du monument. Une immersion dans les coulisses des travaux, entre savoir-faire, passion et transmission du patrimoine. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 leonardsau@obernai.fr

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English :

Watch the film retracing the major stages of the château’s restoration.

L’événement Nuit des musées 2026 Projection Les coulisses d’une renaissance Obernai a été mis à jour le 2026-05-16 par Parc de la Léonardsau