Nuit des musées à CAMPREDON art & image CAMPREDON art & image L’Isle-sur-la-Sorgue
Nuit des musées à CAMPREDON art & image CAMPREDON art & image L’Isle-sur-la-Sorgue samedi 23 mai 2026.
Nuit des musées à CAMPREDON art & image
CAMPREDON art & image 20 rue du docteur tallet, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse
Tarif : – – EUR
Gratuit, Réservation conseillée pour les animations (places limitées)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Visite spéciale autour de l’oeuvre de Sophie Zénon L’herbe aux yeux bleus par Christine Cornillet à Campredon art & image le 25 mai 2026 lors de la nuit des musées !
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CAMPREDON art & image 20 rue du docteur tallet, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 38 17 41 campredon@islesurlasorgue.fr
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English : Nuit des musées à CAMPREDON art & image
Special visit to Sophie Zénon?s work L?herbe aux yeux bleus by Christine Cornillet at Campredon art & image on May 25, 2026 during Museum Night!
L’événement Nuit des musées à CAMPREDON art & image L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-03-10 par Isle sur la Sorgue Tourisme