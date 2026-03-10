Nuit des musées à CAMPREDON art & image CAMPREDON art & image L’Isle-sur-la-Sorgue

Nuit des musées à CAMPREDON art & image

CAMPREDON art & image 20 rue du docteur tallet, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Tarif : – – EUR

Gratuit, Réservation conseillée pour les animations (places limitées)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Visite spéciale autour de l’oeuvre de Sophie Zénon L’herbe aux yeux bleus par Christine Cornillet à Campredon art & image le 25 mai 2026 lors de la nuit des musées !

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CAMPREDON art & image 20 rue du docteur tallet, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 38 17 41 campredon@islesurlasorgue.fr

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English : Nuit des musées à CAMPREDON art & image

Special visit to Sophie Zénon?s work L?herbe aux yeux bleus by Christine Cornillet at Campredon art & image on May 25, 2026 during Museum Night!

L’événement Nuit des musées à CAMPREDON art & image L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-03-10 par Isle sur la Sorgue Tourisme