Nuit des musées à Châteauponsac – Rue de la Porte Fortifiée Châteauponsac, 17 mai 2025 20:00, Châteauponsac.

Haute-Vienne

Nuit des musées à Châteauponsac Rue de la Porte Fortifiée Musée René Baubérot Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Venez vivre une soirée pleine de découvertes au musée de Châteauponsac !

Lors de cette soirée, vous pourrez participer au jeu ludique et familial des « 7 différences », mais également exprimer votre âme d’artiste avec le concours photo et dessin sur le thème « NATUREL ». Informations pratiques

Le matériel de dessin peut être fourni. Lot à gagner et exposition des gagnants. Le règlement du concours sera disponible sur place. 0 EUR.

Rue de la Porte Fortifiée Musée René Baubérot

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18 musee@chateauponsac.fr

English : Nuit des musées à Châteauponsac

German : Nuit des musées à Châteauponsac

Italiano :

Espanol : Nuit des musées à Châteauponsac

L’événement Nuit des musées à Châteauponsac Châteauponsac a été mis à jour le 2025-05-05 par SPL Terres de Limousin